Egg gibt mit Sieg bei den Austria Lustenau Amateuren die rote Laterne ab

Details Sonntag, 20. März 2022 00:03

In der drittvorletzten Runde des Grunddurchganges der Eliteliga ist faktisch die Entscheidung gefallen – Hohenems und Admira Dornbirn werden Vorarlberg im Play-Off der Regionalliga West vertreten. Wolfurt musste nämlich in Lauterach eine 0:5 Niederlage einstecken. Auch am Tabellenende fand ein sehr wichtiges Spiel statt – der Tabellenletzte FC Brauerei Egg ringt auswärts - mit einem Treffer in der letzten Spielminute - die SC Austria Lustenau Amateure mit 2:1 nieder und gibt damit die rote Laterne an den Gegner weiter.

Kalte Dusche für Egg im Finish

Es geht um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt im Finish des Grunddurchganges der Eliteliga. Der Tabellenletzte Egg trifft auswärts auf das an vorletzter Stelle platzierte Team der SC Austria Lustenau Amateure. Die Lustenau Amateure haben ein Spiel mehr am Konto und stehen zuhause unter Zugzwang. Die Gäste kommen vor etwa 250 Zuschauern sehr gut ins Spiel, die Chancenauswertung lässt aber zu wünschen übrig. Egg vergibt zwei Sitzer, zur Pause ein 0:0. In der 65. Minute gelingt Egg aber dann doch der Führungstreffer – Clemens Olsen macht das so wichtige 1:0. Kalte Dusche in der 84. Minute für die Gäste – ein Eigentor sorgt kurz vor Schluss für das 1:1. Egg spielt aber im Finish auf Sieg und in der 90. Minute ist es Alexander Petkovic, der mit dem 2:1 drei Punkte nach Egg holt.

Beste Spieler FC Brauerei Egg: Clemens Olsen (ST), Maximilian Nussbaumer

Murad Gerdi, Trainer FC Brauerei Egg: „Wir hätten mit einer besseren Chancenauswertung das Spiel viel früher entscheiden müssen. Haben durchaus dominant gespielt, waren ballsicherer, haben aber ein blödes Eigentor kurz vor Schluss kassiert. In der letzten Spielminute dann aber doch noch das 2:1, wir wollten den Sieg holen und das ist uns auch gelungen!“

Wolfurt vergibt Regionalliga West Play-Off Chance mit Schlappe in Lauterach

Die Nummer zwei der Liga, Admira Dornbirn, kam zwar gegen den FC Rotenburg über ein 0:0 nicht hinaus, Wolfurt auf Platz drei konnte aber daraus kein Kapital schlagen. Im Gegenteil – Wolfurt geht nach einem 0:1 Rückstand zur Pause in Lauterach am Ende mit 0:5 unter. Damit hat Wolfurt zwei Spiele vor dem Ende des Grunddurchganges sechs Punkte Rückstand auf Admira Dornbirn, die mit dem VfB Hohenems die Vorarlberger Vertreter im Play-Off der Regionalliga West sein werden.