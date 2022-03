Lauterach sichert mit Sieg in Egg Mittelfeldplatz ab – Rotenberg bezwingt Hohenems

Details Montag, 28. März 2022 02:25

Ausgezeichneter Besuch auf der Sportanlage Junkerau Egg, aber die Fans der Heimelf müssen zunächst ein starkes Gästeteam zur Kenntnis nehmen, die sehr schnell in Führung gehen. Nach dem 2:0 für intemann FC Lauterach ist der FC Brauerei Egg am Anschlusstreffer dran, aber Lauterach macht dann doch den Sack zu und gewinnt mit 3:0. Eine Sensation liefert Rotenberg mit einem 1:0 Erfolg gegen Hohenems. Hohenems und Admira Dornbirn standen schon als Vorarlberger Teilnehmer der Eliteliga am Regionalliga West Play-Off fest.

Lauterach mit schneller Führung

Lauterach beginnt wie aus der Pistole geschossen – bereits in der dritten Minute trifft Dominque Chiste zum 1:0 für die Gäste. In Folge eine sehr starke Vorstellung des FC Lauterach, der offensiv einige gute Möglichkeiten hat. Aber zur Pause bleibt es bei der knappen 1:0 Führung für Lauterach. In der 56. Minute legt aber Dominque Chiste nach – 2:0. Vorher kam Gallus Huber für Fabio Erath bei Lauterach ins Spiel. Nach dieser 2:0 Führung ein Doppeltausch bei Egg, der seine Wirkung nicht verfehlt. Fabian Lang kommt für Klemens Metzler und Marius Schedler für Rene Wirth. In Folge die beste Phase der Heimelf mit guten Möglichkeiten auf den Anschlusstreffer. Dieser gelingt jedoch nicht und in der 73. Minute macht Elvis Alibabic alles klar für Lauterach – das 3:0 und der Endstand in dieser Partie vor mehr als 500 Zuschauern und Fans.

Beste Spieler intemann FC Lauterach: Nicolas Mohr (Tor), Dominique Chiste (S)

Peter Jakubec, Trainer intemann FC Lauterach: „Ein tolles und verdientes Ergebnis, auch wenn Egg Mitte zweiter Halbzeit zwei bis drei gute Chancen hatte. Auf der anderen Seite sind wir aber auch drei bis viermal alleine auf den gegnerischen Torhüter gelaufen.“

Hohenems unterliegt in Rotenberg!

Sensation in der vorletzten Runde des Grunddurchganges der Eliteliga. Der FC Rotenberg besiegt Leader VfB Hohenems mit 1:0 und kann damit den Mittelfeldplatz weiter absichern. Der zweite Vorarlberger Teilnehmer am Regionalliga West Play-Off neben Hohenems – Admira Dornbirn – holt in Rankweil ein 1:1. Ebenfalls 1:1 trennen sich Wolfurt und Röthis. Eine Nullnummer gibt es zwischen SW Bregenz und dem Dornbirner SV.