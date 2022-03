Regionalliga West Play-Off ist ausgelost – Admira Dornbirn und Hohenems kennen den Spielplan!

Details Dienstag, 29. März 2022 01:34

Die vorletzte Runde des Grunddurchganges der Eliteliga ließ SC Admira Dornbirn nach einem 1:1 bei RW Rankweil jubeln – das Regionalliga West Play-Off ist fix. Der World of Job VfB Hohenems musste in Rotenberg eine sensationelle 0:1 Niederlage einstecken. Am zweiten Aprilwochenende wird es - nach der letzten Runde der Eliteliga am kommenden Wochenende - für die Admira und Hohenems so richtig spannend. Im ersten Play-Off Spiel der Regionalliga West ist Admira Dornbirn in Hohenems zu Gast. In Runde zwei geht es für Dornbirn nach Schwaz, Hohenems spielt bei Austria Salzburg. In Runde drei spielt Admira Dornbirn zuhause gegen Austria Salzburg und Hohenems empfängt Schwaz.

Admira Dornbirn fixiert Regionalliga West Play-Off

Mit einem 1:1 Remis bei RW Rankweil machte die Admira eine Runde vor Ende des Grunddurchganges der VN.at Eliteliga alles klar und sicherte sich das Westliga-Ticket.

Dabei starteten die Gastgeber auf der Rankler Gastra gleich mit einer guten Möglichkeit ins Schlagerspiel der Runde. Doch Admira Keeper Jeffrey Abwerzger konnte erstmals noch abwehren. Kurz darauf war der Dornbirner Schlussmann aber machtlos und Matthias Flatz sorgte für die 1:0 Führung für die RW-Elf. Aber auch die Admira in weiterer Folge mit guten Möglichkeiten und kurz nach der Rankler Führung vergibt Magid Suleiman die größte Möglichkeit auf den Ausgleich. Die rund 500 Fußballfans auf der Gastra sahen dann ein tolles Spiel mit guten Chancen auf beiden Seiten und kurz vor der Halbzeitpause sorgte August Rusch aus kurzer Distanz für den 1:1 Ausgleich.

Auch in Durchgang zwei ein schnelles und offenes Spiel mit Möglichkeiten für beide Teams – Tore gab es allerdings keine mehr und so blieb es am Ende beim 1.1 Remis. Der Punkt reicht der Admira Dornbirn für die Qualifikation zur Regionalliga West. „Nachdem wir 2009 in der Landesklasse gestartet sind, ist jetzt ein Traum wahr geworden und es ist heute natürlich für den ganzen Verein ein schöner Tag“, so ein glücklicher Dornbirn-Coach Herwig Klocker nach dem Spiel.

Bericht: Michael Mäser

Niederlage von Hohenems am Sportplatz Langenegg

Goran Sohm-Milovanovic, Trainer World of Job VfB Hohenems: „Leider konnten wir an die gezeigten Leistungen der Vorbereitung nicht anknüpfen Defensiv waren wir gut organisiert und haben eigentlich fast nicht zugelassen. Beim Gegentor haben wir schlecht reagiert bzw. individuell nicht gut ausgesehen. Der Torschütze für Rotenberg war Kevin Bentele in der 28. Minute. Unsere Offensive konnte sich an diesem Tag nur selten Durchsetzen. Gedanklich war der Gegner schneller und bei der Bewegung ohne Ball hat es vorne einfach gefehlt. Unsere wenigen Möglichkeiten konnten wir leider nicht nutzen.“