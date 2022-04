Hohenems gewinnt letzte Partie des Grunddurchganges in Rankweil!

Details Montag, 04. April 2022 22:34

Zwanzig Spiele hat jede Mannschaft im Grunddurchgang der Eliteliga gespielt, ermittelt wurden die beiden Play-Off Vertreter Vorarlbergs für das Play-Off der Regionalliga West. World of Jobs VfB Hohenems verabschiedete sich mit einem 4:2 Sieg in Rankweil, Admira Dornbirn verliert zuhause gegen SW Bregenz 0:2. Am zweiten Aprilwochenende startet das Play-Off der Regionalliga West mit den drei Bundesländerberbys. Schwaz empfangt Telfs, Austria Salzburg den TSV St. Johann und Hohenems das Team von Admira Dornbirn. Die spannende Frage wie stark die drei Bundesländer-Regionalligen aktuell nach Corona sind wird also erst in Runde zwei erstmals beantwortet. Am 16.4.22 spielt Austria Salzburg zuhause gegen Hohenems, Telfs empfängt Admira Dornbirn und der TSV St. Johann ist in Schwaz zu Gast.

Starke Kicker aus Rankweil – aber Hohenems gewinnt am Ende sicher

Eine höchst interessante Partie – die Gäste zwar Favorit, aber Rankweil hat schon oft überrascht und steht nicht zufällig im gesicherten Mittelfeld der Liga. Rankweil überrascht auch in dieser Partie mit dem Führungstreffer vor an die 600 Zuschauer und Fans in der 24. Minute – Fabian Koch trifft zum 1:0. Die Gäste haben aber schon mehr vom Spiel und zeigen einen selten zu sehenden Doppelschlag. Kurz vor der Pause trifft Petar Dodig zum 1:1, kurz nach der Pause gelingt Maurice Wunderli die 2:1 Führung. Kurz danach abermals zwei Tore mit kurzem Zeitabstand. Dominik Fessler in der 52. Minute und Tamas Herbaly in Minute 57 machen alle sklar – 4:1 für Hohenems. Lukas Lmapert gelingt für Rankweil das 2:4 in der 65. Minute, Rankweil hat aber wieder eine starke Vorstellung geboten.

Bester Spieler World of Jobs VfB Hohenems: Dominik Fessler

Goran Sohm-Milovanovic: „Es war ein verdienter Sieg bei einem stets gefährlichen Gegner. Wir hatten viel mehr Spielanteile und waren oft im Vorwärtsgang. Der Gegner war aber sehr gefährlich bei den Gegenangriffen!“

Grunddurchgang abgeschlossen – so geht es weiter

Hohenems als Sieger des Grunddurchgangs ist sicherlich keine Überraschung, Admira Dornbirn auf Platz zwei ist aber die große Sensation. Damit vertreten diese beiden Mannschaften Vorarlberg im Play-Off der Regionalliga West, in dem aber kein Aufsteiger in die 2. Liga ermittelt wird, denn keine Mannschaft hat ein Ansuchen um eine Lizenz für die 2. Liga gestellt. So werden Schwaz, Telfs, Austria Salzburg, TSV St. Johann, Hohenems und Admira Dornbirn nach der Ernmittlung des „Westmeisters“ wieder in die Bundesländer-Regionalligen zurückkehren. Das aktuelle System wird aber nur mehr 2022/23 gespielt, im Jahr 2023/24 kehrt wieder die „alte“ Regionalliga West im Meisterschaftssystem mit fünfzehn oder sechzehn Mannschaften zurück.