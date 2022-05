Vierkampf um den Titel in der Eliteliga – Austria Lustenau Amateure müssen absteigen

Details Montag, 30. Mai 2022 23:41

Das zentrale Spiel der 29. Runde der Eliteliga war das direkte Duell im Kampf gegen den Abstieg zwischen dem Emma & Eugen DSV und den SC Austria Lustenau Amateuren. Der DSV gewinnt mit 3:1 und zwingt die Austria Lustenau Amateure eine Etage tiefer in die Vorarlbergliga. Spannend der Kampf um den Titel zwischen Rotenberg, Röthis, Wolfurt und SW Bregenz. Der intemann FC Lauterach kann da nicht mehr eingreifen, feiert aber einen 5:0 Kantersieg gegen den FC Brauerei Egg.

Lauterach überrollt in der Anfangsphase Egg

Peter Jakubec, Trainer intemann FC Lauterach: „Wir haben in den ersten fünfzehn Minuten den Gegner regelrecht überfahren. Nach gespielten neunzig Sekunden sind wir schon zweimal alleine vor dem gegnerischen Torhüter aufgetaucht und nach fünfzehn gespielten Minuten hätte es gut und gerne 4:0 stehen können. Unsere Mannschaft hatte einen super Tag erwischt und enorme Spielfreude entwickelt. Defensiv haben wir gerade mal einen Torschuss und einen Kopfball zugelassen, offensiv ein Feuerwerk gezündet. Der FC Egg hatte einen schwarzen Tag erwischt, denn mit dem 5:0 waren sie noch gut bedient. Unsere Treffer erzielten Elvis Alibabic (2), Kevin Prantl, Maurice Mathis und Marko Djedovic.“

Beste Spieler intemann FC Lauterach: Batuhan Karakas (rechter Außenverteidiger), Elvis Alibabic (Stürmer), Pascal Dietrich (Stürmer)

Remis im Schlager zwischen Röthis und Rotenberg

Der SC Röfix Röthis hatte zuhause die Gelegenheit, mit einem Dreier gegen den FC Rotenberg die Tabellenspitze zu übernehmen – am Ende gab es aber ein 1:1. Damit wird der Kampf um den Titel in den beiden noch verbleibenden Runden sehr spannend. Die besten Karten hat sicherlich Rotenberg – nach Verlustpunkten einen Punkt vor Wolfurt, zwei vor SW Bregenz und vier vor Röthis. Die Entscheidung welche Mannschaft absteigen muss, ist bereits gefallen. Das 3:1 des Emma & Eugen DSV gegen die SC Austria Lustenau Amateure beschert dem SC Austria Lustenau eine traurige Nachricht. Mit den Profis aufgestiegen in die erste Bundesliga, mit den Amateuren abgestiegen in die Vorarlbergliga.