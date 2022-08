Verrückte Partie zwischen den Altach Juniors und Lauterach mit zwei echten Hattricks

Details Sonntag, 14. August 2022 14:30

Nach der fünften Runde der Eliteliga lacht SW Bregenz nach wie vor von der Tabellenspitze. Auch das fünfte Match wurde gewonnen – 5:2 auswärts bei RW Rankweil. Rotenberg bleibt aber dran – ungeschlagen und zwei Punkte hinter Bregenz nach einem 3:2 Erfolg gegen Wolfurt. Einen Punkt dahinter Egg – 3:1 Heimerfolg gegen Röthis. Dann folgt ein Loch von fünf Zählern in der Tabelle – Röthis auf Platz vier. Eine absolut unglaubliche Partie liefern sich die SCR Altach Amateure und der intemann FC Lauterach. Die Altach Amateure führen schon 3:0, dann dreht Lauterach die Partie komplett und geht 5:3 in Führung – Altach kann nur mehr auf 4:5 verkürzen. Lauterach macht damit zwei Plätze in der Tabelle gut und erobert den fünften Platz. Zwei Plätze nach oben geht es auch für Hohenems – Platz sechs nach einem 5:2 Erfolg gegen Göfis. Das Spitzenspiel der kommenden Runde wird am 20. August 2022 um 18 Uhr angepfiffen – SW Bregenz empfängt Egg.

Vier Treffer von Amir Abdijanovic für Altach – drei Treffer von Maurice Wunderli für Lauterach

Die Altach Amateure beginnen wie aus der Pistole geschossen, der Führungstreffer in der siebenten Minute gibt zusätzlichen Rückenwind. Amir Abdijanovic trifft per Strafstoß zum 1:0. Die Heimelf hat das Spiel voll unter Kontrolle und kann gegen Ende der ersten Halbzeit – eine vermeintliche – Vorentscheidung erzwingen. In der 35. Minute der zweite Treffer von Amir Abdijanovic zum 2:0 und Amir macht dann auch noch den Hattrick voll – ein zweiter Elfer in der 44. Minute -3:0 für die Altach Amateure. Der erste leichte Hoffnungsschimmer für die Gäste knapp vor der Pause – Maurice Wunderli verkürzt für Lauterach zum 1:3.

Lauterach nimmt den Aufwind in die zweite Hälfte mit, spielt wesentlich konzentrierter und Maurice Wunderli schlägt abermals zu – 2:3 in der 55. Minute. Zwei echte Hattricks in einem Spiel gibt es selten – die Zuschauer und Fans in der Cashpoint Arena dürfen dies heute miterleben. Maurice Wunderli mit dem 3:3 in der 66. Minute. Die Gäste nicht mehr zu bremsen – Kevin Prantl in der 74. Minute zum 4:3, neun Minuten vor dem Schlusspfiff Christoph Kobleder zum 5:3 für Lauterach. Drei Minuten später der Anschlusstreffer der Heimelf – der vierte Treffer von Amir Abdijanovic zum 4:5 aus der Sicht der Altach Juniors. Eine verrückte Partie mit neun Treffern!