SW Bregenz mit Dreier beim Dornbirner SV

Die klare Niederlage im ÖFB Cup gegen Austria Klagenfurt und die kleine Delle in der Meisterschaft der Eliteliga hat SW Bregenz in der neunten Runde eindrucksvoll überwunden. Ein 3:0 Erfolg beim Emma & Eugen DSV sichert den Vorsprung von fünf Zählern auf den FC Rotenberg ab. Rotenberg gewinnt zu Hause gegen RW Rankweil mit 3:2. Von einem verdienten Sieg spricht der Trainer des Meusburger FC Wolfurt, Joachim Bauer, nach dem 4:3 in Göfis. Wolfurt klettert um drei Plätze nach oben – Platz sieben und sieben Punkte Rückstand auf den zweiten Play-Off Platz für die Regionalliga West. Diesen hält Rotenberg, fünf Punkte hinter SW Bregenz. Die Altach Juniors lassen sich mit einem 4:1 Erfolg in Hohenems nicht abschütteln und liegen zwei Punkte hinter Rotenberg auf Tabellenplatz drei.

Topleistung! Vier Stammspieler fehlen bei SW

Thomas Fricke, Obmann SW Bregenz: „Die erste Halbzeit war eigentlich sehr ausgeglichen – SW Bregenz mit gefühlt 80% Ballbesitz, aber der DSV im Konter sehr gefährlich. In der 30. Minute dann der verdiente Führungstreffer der Bregenzer durch Cordeiro Soares Junior Delcio. In der Folge noch zwei bis drei tolle Chancen von SW. Der DSV hatte ebenfalls eine Topchance – unser Verteidiger konnte aber auf der Linie retten.

Die zweite Hälfte ein ähnliches Bild – Bregenz überlegen mit der einen oder anderen ausgezeichneten Möglichkeit zur Entscheidung. Der DSV fand in der zweiten Halbzeit keine Chance mehr vor. Es dauerte aber bis zur 85 Minute, ehe Mario Desnica mit einem Traumtor aus 25 Meter die Entscheidung herbeiführte. Lukas Katnik erhöhte dann noch auf 3:0. In den letzten paar Minuten noch zwei bis drei Riesenchancen für Bregenz.

Das erwartet schwere Spiel – die Dornbirner versuchten ab der ersten Minute mit Härte gegen die spielerische Überlegenheit von SW vorzugehen. SR Bode Musste schon nach vier Minuten die erste Gelbe Karte zücken – eine wirklich gute Leistung des Schiedsrichters. Alles in allem ein verdienter Erfolg der Mannschaft von SW Bregenz. In Anbetracht, dass wir aktuell auf vier Stammspieler verzichten müssen, eine Topleistung!“