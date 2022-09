Lauterach nähert sich mit knappem Erfolg gegen Wolfurt den Top-2 an

Details Montag, 12. September 2022 18:08

Rückschlag für den FC Rotenberg in der zehnten Runde der Eliteliga. Mit der 1:3-Niederlage im Spitzenspiel beim FC Brauerei Egg fällt Rotenberg auf Platz drei zurück. Den zweiten Platz schnappen sich die Altach Juniors mit einem 3:0 gegen den DSV. Extrem eng das Duell zwischen dem intemann FC Lauterach und dem Meusburger FC Wolfurt – Lauterach gewinnt mit 3:2 – zwei Punkte fehlen auf Platz zwei.

Zwei Treffer von Aleksandar Umjenovic können Wolfurts Niederlage nicht verhindern

Kevin Prantl brachte sein Team in der 39. Minute nach vorn. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der FC Lauterach, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Aleksandar Umjenovic witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den FC Wolfurt ein (59.). Für das zweite Tor von Lauterach war Maurice Wunderli verantwortlich, der in der 69. Minute das 2:1 besorgte. In der 81. Minute war Umjenovic mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Christoph Kobleder den entscheidenden Führungstreffer für Intemann FC Lauterach erzielte (91.). Am Schluss siegte der FC Lauterach gegen Wolfurt.

Lauterach besetzt momentan mit 18 Punkten den vierten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 21:21 ausgeglichen. Fünf Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Intemann FC Lauterach seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Der FC Wolfurt findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang sieben. Drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Wolfurt baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Freitag tritt der FC Lauterach beim FC Rotenberg an, während der FC Wolfurt zwei Tage später den SC Röfix Röthis empfängt.

Joachim Baur, Trainer Meusburger FC Wolfurt: „Unglückliche Niederlage, Unentschieden wäre denke ich verdient gewesen!“