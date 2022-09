Rotenberg verliert das Schlagerspiel in Egg

Details Montag, 12. September 2022 18:11

FC Brauerei Egg kam am Samstag zu einem 3:1-Erfolg gegen FC Rotenberg. Mit breiter Brust war FC Rotenberg zum Duell mit FC Egg angetreten – der Spielverlauf ließ bei FC Rotenberg jedoch Ernüchterung zurück.

Für den Führungstreffer von FC Brauerei Egg zeichnete Alexandar Petkovic verantwortlich (30.). Fabian Lang erhöhte den Vorsprung der Gastgeber nach 35 Minuten auf 2:0. In ruhiges Fahrwasser brachte FC Brauerei Egg sich, indem man das 3:0 erzielte (37.). Das überzeugende Auftreten von FC Egg fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. In der 83. Minute brachte Sebastian Inama das Netz für FC Rotenberg zum Zappeln. Obwohl FC Brauerei Egg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es FC Rotenberg zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

FC Egg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich FC Brauerei Egg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Mit erschreckenden 30 Gegentoren stellt FC Egg die schlechteste Abwehr der Liga. In dieser Saison sammelte FC Brauerei Egg bisher fünf Siege und kassierte fünf Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei FC Egg noch ausbaufähig. Nur drei von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Mit 19 gesammelten Zählern hat FC Rotenberg den dritten Platz im Klassement inne. Die Gäste verbuchten insgesamt sechs Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Mit sechs von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat FC Rotenberg noch Luft nach oben.

Am kommenden Sonntag tritt FC Brauerei Egg bei VfB Hohenems an, während FC Rotenberg zwei Tage zuvor FC Lauterach empfängt.

Eliteliga Vorarlberg - Herbst: FC Brauerei Egg – FC Rotenberg, 3:1 (3:0)

83 Sebastian Inama 3:1

37 Abduel Kerim Kalkan 3:0

35 Fabian Lang 2:0

30 Alexandar Petkovic 1:0