Rotenberg verliert trotz Niederlage in Hohenems den Anschluss auf den zweiten Play-Off Platz nicht

Details Montag, 26. September 2022 23:50

Mit der Niederlage des FC Rotenberg beim World of Jobs VfB Hohenems hat Rotenberg etwas Boden auf die Tabellenspitze verloren. Für die Top-2 ist es allerdings auch nicht gut gelaufen. SW Bregenz kommt in Wolfurt über ein 1:1 nicht hinaus. Die Altach Juniors verlieren in Göfis mit 3:5. Damit hat Rotenberg auf den zweiten Play-Off Platz für die Regionalliga West im Frühjahr 2023 nach wie vor nur drei Punkte Rückstand.

Valentin Matkovic brachte Hohenems in der 14. Spielminute in Führung. Kevin Bentele ließ sich in der 33. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für FC Rotenberg. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Pierre Nagler brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von VfB Hohenems über die Linie (61.). Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte das Heimteam schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Hohenems bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem fünften Platz. Die Offensive von VfB Hohenems in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch FC Rotenberg war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 28-mal schlugen die Angreifer von Hohenems in dieser Spielzeit zu.

Mit 20 ergatterten Punkten steht FC Rotenberg auf Tabellenplatz vier. Der letzte Dreier liegt für die Gäste bereits drei Spiele zurück.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft VfB Hohenems auf Intemann FC Lauterach, FC Rotenberg spielt tags darauf gegen EMMA & EUGEN Dornbirner SV.

Eliteliga Vorarlberg - Herbst: VfB Hohenems – FC Rotenberg, 2:1 (1:1)

61 Pierre Nagler 2:1

33 Kevin Bentele 1:1

14 Valentin Matkovic 1:0