Altach Juniors untermauern mit Sieg gegen Wolfurt Platz zwei

Details Dienstag, 04. Oktober 2022 10:37

Die Top-2 der Eliteliga haben in der dreizehnten Runde nichts anbrennen lassen. SW Bregenz gewinnt gegen Röthis 2:0, die Altach Juniors setzen sich gegen Wolfurt 2:0 durch. Lauterach hat etwas Boden verloren – nur 4:4 im Spitzenspiel gegen Hohenems.

Chancenarme Partie

Gespielt wird am alten Kunstrasenplatz – das zeigt ziemlich deutlich der Winter ist nicht mehr weit. Wolfurt geht in der 19. Minute durch Mücahit Özdemir in Führung – vor Vorarbeit kam von Umjenovic. Allerdings konnte sich Wolfurt nicht lange über die Führung freuen. In der 24. Minute das 1:1 durch Damian Maksimovic für die Altach Juniors. Vorab gelingt es Wolfurt nicht, diesen Angriff zu unterbinden, obwohl es einige Gelegenheiten dazu gab. Aleksandar Umjenovic hat kurz vor der Pause die Großchance auf die neuerliche Führung für Wolfurt, vergibt aber diese.

Wolfurt ist in der zweiten Hälfte immer weniger im Spiel. Torchancen sind aber ganz allgemein Mangelware, so war schon ziemlich klar, dass der zweite Treffer entscheidend sein könnte. Damian Maksimovic gelingt dieser zweite Treffer für die Altach Juniors in der 66. Minute. Die Altach Juniors untermauern damit Platz zwei, liegen nun drei Punkte vor Lauterach, die in Hohenems 4:4 spielen.

SW Bregenz souverän

Den elften Sieg in der 13. Partie konnte SW Bregenz einfahren. Gegen Röthis gab es einen 2:0-Erfolg, und damit weiterhin acht Punkte Vorsprung auf die Altach Juniors. Der FC Lauterach hat etwas an Boden verloren – ein 4:4 in Hohenems und damit drei Punkte Rückstand auf den Regionalliga West Play-Off Platz. Wichtig werden aber auch die Top-5 bzw. Top-6 werden für die Teilnahme an der Regionalliga West 2023/24. Rotenberg konnte Lauterach nicht näher kommen – auch nur 1:1 im Heimspiel gegen den DSV. Egg und Rankweil fehlen zwei Punkte auf die Top-5 – Hohenems hält aktuell den fünften Platz.