Niederlage des DSV gegen Hohenems in letzter Minute

Details Montag, 10. Oktober 2022 00:44

Hohenems kam am Samstag zu einem 4:3-Erfolg gegen Dornbirner SV. Die Ausgangslage sprach für VfB Hohenems, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Der Gast hatte im Hinspiel mit 3:1 das bessere Ende für sich gehabt.

In Minute eins traf Hohenems zum ersten Mal ins Schwarze. VfB Hohenems musste den Treffer von Arbnor Morina zum 1:1 hinnehmen (17.). Das 2:1 von Hohenems bejubelte Valentin Matkovic (32.). Die Pausenführung von VfB Hohenems fiel knapp aus. Für das 2:2 von EMMA & EUGEN Dornbirner SV zeichnete Daniel Holzknecht verantwortlich (47.). Pierre Nagler brachte Hohenems nach 70 Minuten die 3:2-Führung. Dornbirner SV hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Andreas Filler den Ausgleich (72.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Matheus Guilherme Lins De Almeida einen Treffer für VfB Hohenems im Ärmel hatte (93.). Letzten Endes holte Hohenems gegen EMMA & EUGEN Dornbirner SV drei Zähler.

Dornbirner SV muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. EMMA & EUGEN Dornbirner SV schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 31 Gegentore verdauen musste. Nun musste sich Dornbirner SV schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten fünf Begegnungen holte EMMA & EUGEN Dornbirner SV insgesamt nur vier Zähler.

Bei VfB Hohenems präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Für Hohenems ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat VfB Hohenems derzeit auf dem Konto. Hohenems erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Während Dornbirner SV am kommenden Samstag Intemann FC Lauterach empfängt, bekommt es VfB Hohenems am selben Tag mit SC Admira Dornbirn zu tun.

Eliteliga Vorarlberg - Herbst: EMMA & EUGEN Dornbirner SV – VfB Hohenems, 3:4 (1:2)

93 Matheus Guilherme Lins De Almeida 3:4

72 Andreas Filler 3:3

70 Pierre Nagler 2:3

47 Daniel Holzknecht 2:2

32 Valentin Matkovic 1:2

17 Arbnor Morina 1:1

1 Mert Can Uenal 0:1