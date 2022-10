Wolfurt hat gegen Rankweil knapp die Nase vorn

Details Montag, 10. Oktober 2022 00:46

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen FC Wolfurt und RW Rankweil an diesem 14. Spieltag. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet.

Wolfurt geriet in der achten Minute ins Hintertreffen. Timothy Rist nutzte die Chance für den Gastgeber und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Lukas Lampert brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Rankweil über die Linie (57.). Die passende Antwort hatte Marian Zehrer parat, als er in der 58. Minute zum Ausgleich traf. Frederik Meier versenkte die Kugel zum 3:2 (67.). Mit dem Ende der Spielzeit strich FC Wolfurt gegen RW Rankweil die volle Ausbeute ein.

Wolfurt findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. FC Wolfurt verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. Nach vier sieglosen Spielen ist Wolfurt wieder in der Erfolgsspur.

Mit 18 ergatterten Punkten steht Rankweil auf Tabellenplatz sechs. Fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

FC Wolfurt stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei FC Brauerei Egg vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt RW Rankweil SC Röfix Röthis.

Eliteliga Vorarlberg - Herbst: FC Wolfurt – RW Rankweil, 3:2 (1:1)

67 Frederik Meier 3:2

58 Marian Zehrer 2:2

57 Lukas Lampert 1:2

39 Timothy Rist 1:1

8 Timo Woelbitsch 0:1