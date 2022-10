Hohenems hat gegen Admira Dornbirn die Pflichtaufgabe erfüllt

Details Montag, 17. Oktober 2022 10:18

Die Differenz von einem Treffer brachte Hohenems gegen Admira Dornbirn den Dreier. Das Match endete mit 3:2. Admira erlitt gegen VfB Hohenems erwartungsgemäß eine Niederlage. Das Hinspiel hatte für SC Admira Dornbirn mit einem 1:1-Teilerfolg geendet.

Das Schlusslicht geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Valentin Matkovic das schnelle 1:0 für Hohenems erzielte. VfB Hohenems führte schließlich das 2:0 herbei (21.). Die Hintermannschaft von Admira Dornbirn ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Dominik Fessler brachte Hohenems in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (52.). Für das 1:3 von Admira zeichnete Jeremy Thurnher verantwortlich (87.). VfB Hohenems musste den Treffer von Laurin Moll zum 2:3 hinnehmen (89.). SC Admira Dornbirn steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass die Gäste etwas hätten mitnehmen können.

Bei Hohenems präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (39). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der Gastgeber im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Mit dem Sieg knüpfte Hohenems an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert VfB Hohenems acht Siege und zwei Remis für sich, während es nur fünf Niederlagen setzte.

Admira Dornbirn kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und vier Unentschieden in der Bilanz.

Admira hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück. Seit fünf Begegnungen hat VfB Hohenems das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Nächster Prüfstein für Hohenems ist Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis (Samstag, 16:00 Uhr). SC Admira Dornbirn misst sich am selben Tag mit EMMA & EUGEN Dornbirner SV (15:30 Uhr).

Eliteliga Vorarlberg - Herbst: VfB Hohenems – SC Admira Dornbirn, 3:2 (2:0)

89 Laurin Moll 3:2

87 Jeremy Thurnher 3:1

52 Dominik Fessler 3:0

21 Mert Can Uenal 2:0

4 Valentin Matkovic 1:0