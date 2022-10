FC Rotenberg kämpft sich dank Kevin Bentele zum Punkt gegen Göfis

Details Montag, 17. Oktober 2022 10:20

FC Rotenberg und SC Göfis teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis zog sich gegen FC Rotenberg achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 2:2-Punkteteilung auseinandergegangen.

SC Göfis ging in Minute neun in Front. Der Gast brachte den Ball zum 2:0 über die Linie (26.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause. Kevin Bentele schlug doppelt zu und glich damit für FC Rotenberg aus (59./75.). Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als FC Rotenberg die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel FC Rotenberg in der Tabelle auf Platz vier. Sieben Siege, vier Remis und vier Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Nur einmal ging FC Rotenberg in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

SC Göfis muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. SC Göfis schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 40 Gegentore verdauen musste. Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis verbuchte insgesamt vier Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen.

Am kommenden Sonntag trifft FC Rotenberg auf FC Wolfurt, SC Göfis spielt tags zuvor gegen VfB Hohenems.

Eliteliga Vorarlberg - Herbst: FC Rotenberg – Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis, 2:2 (0:2)

