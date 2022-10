SW Bregenz macht mit Sieg bei den Altach Juniors großen Schritt Richtung Play-Off

Details Montag, 17. Oktober 2022 10:41

Sieben Runden sind im Grunddurchgang der Eliteliga noch zu spielen und in der fünfzehnten Runde konnte SW Bregenz den nächsten großen Schritt Richtung Regionalliga West Play-Off machen. Im Spitzenspiel konnte Bregenz bei den SCR Altach Juniors mit 2:1 gewinnen. Damit hat Bregenz vierzehn Punkte Vorsprung auf die Nummer zwei Altach Juniors und ebenso vierzehn Punkte Puffer auf Platz drei. Hohenems konnte mit einem 3:2 Erfolg gegen Admira Dornbirn zu den Altach Juniors punktemäßig aufschließen. Der zweite Play-Off Platz ist heiß umkämpft – die Altach Juniors, Hohenems, Rotenberg und Lauterach trennen nur zwei Punkte.

Im Finish wird es noch einmal eng

Große Unterstützung von den Fans von SW Bregenz auch beim großen Kracher bei den Altach Juniors. Gespielt wird am Kunstrasenplatz und die Gäste übernehmen recht schnell das Kommando.

Als Vini Gomes im Strafraum an den Ball kommt und regelwidrig gelegt wird, bekommt er einen gerechtfertigten Elfmeter zugesprochen. Dieser wird nach 21 Minuten abgeklärt durch Yuri Gomez verwandelt.

Schwarz Weiß weiter am Drücker, aber der Ball will nicht über die Linie. Aber sieben Minuten vor dem Halbzeitpfiff ist es wieder so weit. Gut platzierter Kopfball erneut durch Yuri Gomez zum 2:0 für SW Bregenz.

Die Altacher kommen dann bis zur Pause noch zu einigen guten Möglichkeiten. Zum Pausenpfiff bleibt es beim 0:2 und von seinem Aussichtsturm hat Miroslav Klose genug gesehen.

In Hälfte zwei geht es etwas heftiger zur Sache. Nach dem Anschlusstreffer der Gastgeber nach 58 Minuten durch Muhammed Piken ist das Spiel kurze Zeit am Kippen, doch Bregenz bekommt wieder Kontrolle über das Spiel. SW Bregenz gewinnt mit 2:1 und hat nun vierzehn Punkte Vorsprung auf Platz drei.