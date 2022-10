Wolfurt rückt nach Sieg gegen Rotenberg auf Platz sechs vor

Details Dienstag, 25. Oktober 2022 10:52

Ein Tor machte den Unterschied – FC Wolfurt siegte mit 1:0 gegen FC Rotenberg. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das FC Rotenberg am Ende mit 3:2 gewonnen hatte. Für Rotenberg eine bittere Niederlage, da man damit den direkten Kontakt zu den Top-2 verloren hat - sieben Punkte fehlen aktuell für eine Qualifikation für die Play-Off Runde der Regionalliga West.

Joachim Baur, Trainer Meusburger FC Wolfurt: „Verdienter Sieg, eine geschlossene Mannschaftsleistung. Die Mannschaft hat den Matchplan in den ersten sechzig Minuten perfekt umgesetzt! Jan Burtscher und Felix Moosmann waren sehr stark!“

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich FC Wolfurt in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Wolfurt verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. Die letzten Resultate von FC Wolfurt konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

FC Rotenberg rangiert mit 25 Zählern auf dem fünften Platz des Tableaus. Sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei FC Rotenberg noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Wolfurt tritt am kommenden Samstag bei VfB Hohenems an, FC Rotenberg empfängt am selben Tag SC Röfix Röthis.

Eliteliga Vorarlberg - Herbst: FC Wolfurt – FC Rotenberg, 1:0 (1:0)

39 Felix Moosmann 1:0