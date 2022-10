Acht Partien ohne Sieg: Admira Dornbirn setzt Negativtrend auch gegen Lauterach fort

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 00:00

Im Spiel von Admira Dornbirn gegen FC Lauterach gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Die Überraschung blieb aus, sodass Admira eine Niederlage kassierte. Aus dem Hinspiel hatten beide Mannschaften einen Punkt mitgenommen, als man sich mit einem 2:2 voneinander getrennt hatte.

Für das erste Tor sorgte Dominique Chiste. In der vierten Minute traf der Spieler von Lauterach ins Schwarze. Maurice Wunderli schoss die Kugel zum 2:0 für Intemann FC Lauterach über die Linie (28.). Jeremy Thurnher verkürzte für SC Admira Dornbirn später in der 36. Minute auf 1:2. FC Lauterach hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Wunderli bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (49.). Samir Karahasanovic versenkte den Ball in der 69. Minute im Netz von Lauterach. Die 2:3-Heimniederlage von Admira Dornbirn war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

Die Rückrunde verlief für den Gastgeber bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegte das Schlusslicht noch kein einziges Mal. Nun musste sich Admira schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Im Tableau hatte der Sieg von Intemann FC Lauterach keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwei. Acht Siege, sechs Remis und drei Niederlagen hat FC Lauterach momentan auf dem Konto.

Lauterach wandert mit nun 30 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SC Admira Dornbirn gegenwärtig trist aussieht.

Am kommenden Samstag trifft Admira Dornbirn auf Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis, Intemann FC Lauterach spielt am selben Tag gegen RW Rankweil.

Eliteliga Vorarlberg - Herbst: SC Admira Dornbirn – Intemann FC Lauterach, 2:3 (1:2)

69 Samir Karahasanovic 2:3

49 Maurice Wunderli 1:3

36 Jeremy Thurnher 1:2

28 Maurice Wunderli 0:2

4 Dominique Chiste 0:1