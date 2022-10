Hohenems demontiert Wolfurt

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 17:18

Wolfurt blieb gegen Hohenems chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: VfB Hohenems wurde der Favoritenrolle gerecht. FC Wolfurt war allerdings im Hinspiel gegen Hohenems in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 4:0-Sieg eingefahren.

In der zwölften Minute lenkte Max Natter den Ball zugunsten von VfB Hohenems ins eigene Netz. Für das zweite Tor der Gastgeber war Valdir Henrique Barbosa da Silva verantwortlich, der in der 35. Minute das 2:0 besorgte. Mit der Führung für Hohenems ging es in die Halbzeitpause. Den Vorsprung von VfB Hohenems ließ Tamas Herbaly in der 77. Minute anwachsen. Dominik Fessler war es, der kurz vor Ultimo das 4:0 besorgte und Hohenems inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (90.). Letztlich feierte VfB Hohenems gegen Wolfurt nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Joachim Bauer, Trainer Meusburger FC Wolfurt: „Es war eine verdiente Niederlage. Geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Waren in allen Belangen unterlegen!“

Die Trendkurve von Hohenems geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang fünf, mittlerweile hat man Platz eins der Rückrundentabelle inne. Durch den nie gefährdeten Sieg gegen FC Wolfurt festigte VfB Hohenems den dritten Tabellenplatz. Die Offensive von Hohenems in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Wolfurt war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 44-mal schlugen die Angreifer von VfB Hohenems in dieser Spielzeit zu. Hohenems sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Seit sieben Begegnungen hat VfB Hohenems das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

FC Wolfurt hat 20 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang sieben. Die Gäste verbuchten insgesamt fünf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen.

Am kommenden Samstag tritt Hohenems bei SC Röfix Röthis an, während Wolfurt einen Tag später EMMA & EUGEN Dornbirner SV empfängt.

Eliteliga Vorarlberg - Herbst: VfB Hohenems – FC Wolfurt, 4:0 (2:0)

90 Dominik Fessler 4:0

77 Tamas Herbaly 3:0

35 Valdir Henrique Barbosa da Silva 2:0

12 Eigentor durch Max Natter 1:0