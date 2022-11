SW Bregenz nach Sieg gegen Rotenberg fix im Regionalliga West Play-Off

Details Montag, 07. November 2022 16:12

Eine Runde wird 2022 noch in der Eliteliga gespielt, aber SW Bregenz kann jetzt schon feiern. Bereits im „alten Jahr“ konnte die Teilnahme am Regionalliga West Play-Off im Frühjahr 2023 gesichert werden – ein 3:0 Erfolg im Spitzenspiel gegen Rotenberg. Um den zweiten Play-Off Platz wird es wohl einen Dreikampf zwischen Hohenems, den Altach Juniors und Lauterach geben.

SW Bregenz, Hohenems und die Altach Juniors sind die Sieger der Runde

Vor über 400 Zuschauern und Fans ging SW Bregenz in der 24. Minute durch Vinicius Maciel Gomes mit 1:0 in Führung, acht Minuten später legt Gomes nach und noch vor der Pause fixiert Reinaldo Batista Caetano das 3:0, den Sieg und damit die Play-Off Teilnahme Regionalliga West. Damit ist natürlich automatisch auch ein Startplatz in der Regionalliga West mit altem 16-Mannschaften Format 2023/24 verbunden.

Hohenems gelingt es Tabellenplatz zwei zu erobern. Ein knapper 1:0 Erfolg in Röthis, aber eben doch schon dreizehn Punkte hinter SW Bregenz. Die Altach Juniors bleiben an Hohenems dran – 4:2 gegen Egg und damit auch noch voll im Rennen um den zweiten Play-Off Platz. Lauterach hat etwas Boden verloren – eine bittere 3:4-Heimniederlage gegen Rankweil. Damit fehlen Lauterach drei Punkte auf den den zweiten Play-Off Platz.

Für Rotenberg war die Niederlage gegen SW Bregenz sehr bitter – man konnte Lauterach nicht näher rücken und liegt nun acht Punkte vom Play-Off Platz entfernt. In den noch ausstehenden vier Runden wird das wohl kaum mehr wettzumachen sein.

Eine Runde noch 2022, die restlichen drei folgen 2023

Am 12. November 2022 wird in der Eliteliga noch die Runde neunzehn gespielt. Rotenberg empfängt die Altach Amateure und muss unbedingt einen Dreier machen, um sich noch kleine Chancen auf das Play-Off intakt zu halten. Dazu gibt es noch den Schlager Hohenems gegen SW Bregenz, wobei dieses Spiel vor allem für Hohenems extrem wichtig ist, um den zweiten Play-Off Platz zumindest einmal über den Winter zu behalten.

Abgeschlossen wird der Grunddurchgang der Eliteliga im März 2023. An den letzten drei Wochenenden wird entschieden, welches Team SW Bregenz in die Regionalliga West im Frühjahr 2023 begleiten wird. In Salzburg stehen noch vier Runden aus und aktuell haben Bischofshofen und Austria Salzburg sehr gute Karten, das Play-Off der Regionalliga West zu erreichen. Bischofshofen führt drei Punkte vor Austria Salzburg und neun Punkte vor Saalfelden, wobei Saalfenden ein Spiel weniger ausgetragen hat. In Tirol gibt es einen spannenden Vierkampf um die beiden Play-Off Plätze zwischen Kufstein, Silz/Mötz, Schwaz und Reichenau, wobei Imst auch noch nicht ganz aus dem Rennen ist. In Tirol ist der Vorhang 2022 ebenfalls schon gefallen, weitergespielt wird im März 2023.