Hohenems lässt gegen Rankweil keine Zweifel aufkommen - Regionalliga West Play-off fix!

Details Montag, 27. März 2023 17:18

VfB Hohenems erteilte RW Rankweil eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Hohenems. VfB Hohenems ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Rankweil einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte beim 3:1 mit RW Rankweil seinen Sieger gefunden.

Hohenems erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Pierre Nagler traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Valentin Matkovic beförderte das Leder zum 2:0 des Gastgebers über die Linie (17.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Mit dem 3:0 von Tamas Herbaly für VfB Hohenems war das Spiel eigentlich schon entschieden (53.). Mit dem 4:0 durch Nagler schien die Partie bereits in der 54. Minute mit Hohenems einen sicheren Sieger zu haben. Herbaly überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für VfB Hohenems (68.). Letztlich feierte Hohenems gegen Rankweil nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:0-Heimsieg.

Das Konto von VfB Hohenems zählt mittlerweile 42 Punkte. Damit steht Hohenems kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Die Offensive von VfB Hohenems in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch RW Rankweil war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 60-mal schlugen die Angreifer von Hohenems in dieser Spielzeit zu. VfB Hohenems scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Gegen Ende der Spielzeit weiß Rankweil die Abstiegsränge hinter sich. Der Gast baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Hohenems tritt kommenden Samstag, um 16:30 Uhr, bei FC Brauerei Egg an. Einen Tag später empfängt RW Rankweil EMMA & EUGEN Dornbirner SV.

Eliteliga Vorarlberg - Herbst: VfB Hohenems – RW Rankweil, 5:0 (2:0)

68 Tamas Herbaly 5:0

54 Pierre Nagler 4:0

53 Tamas Herbaly 3:0

17 Valentin Matkovic 2:0

5 Pierre Nagler 1:0

