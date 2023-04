Hohenems gewinnt in Egg klar - jetzt geht es in das RLW Play-off!

Details Sonntag, 02. April 2023 02:41

FC Egg konnte Hohenems im letzten Saisonspiel nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. VfB Hohenems löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel war mit einer herben 2:6-Abreibung aus Sicht von FC Brauerei Egg zu Ende gegangen.

In Minute 32 traf Hohenems zum ersten Mal ins Schwarze. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gäste, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Das 2:0 war das Verdienst von Valdir Henrique Barbosa da Silva. Er war vor 360 Zuschauern in der 55. Minute zur Stelle. Valentin Matkovic gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für VfB Hohenems (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte Hohenems am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Egg.

Das Problem von FC Brauerei Egg in dieser Saison lag auf der Hand. Kein Team der Eliteliga Vorarlberg - Herbst kassierte mehr Gegentore (59) als der Gastgeber. Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert FC Egg im unteren Mittelfeld des Tableaus. Der Angriff von FC Brauerei Egg kam in dieser Saison nur bedingt zur Entfaltung, was die durchschnittliche Ausbeute von 38 Treffern unter Beweis stellt. Meistens verließ FC Egg den Platz als Verlierer, insgesamt 13-mal, demgegenüber stehen zum Saisonabschluss nur acht Siege und ein Unentschieden. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird FC Brauerei Egg alles andere als zufrieden sein. Drei Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Über weite Strecken der Saison zeigte VfB Hohenems große Qualität. Für den Aufstieg reichte es allerdings nicht. Abwehr- und Angriffsspiel funktionierten bei Hohenems in diesem Fußballjahr gleichermaßen gut. Am Ende blickt VfB Hohenems auf ein starkes Torverhältnis von 63:34. Im gesamten Saisonverlauf holte Hohenems 14 Siege und drei Remis und musste nur fünf Niederlagen hinnehmen. Gegen Ende der Spielzeit trumpfte VfB Hohenems nochmal groß auf und gewann die letzten sechs Spiele.

Eliteliga Vorarlberg - Herbst: FC Brauerei Egg – VfB Hohenems, 0:3 (0:1)

86 Valentin Matkovic 0:3

55 Valdir Henrique Barbosa da Silva 0:2

32 Oezkan Demir 0:1

