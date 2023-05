SC Göfis holt Big Points gegen Röthis

Details Samstag, 20. Mai 2023 02:16

Mit Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis und SC Röfix Röthis trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für den Gast schien SC Göfis aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis wusste zu überraschen.

SC Röthis geriet in der 18. Minute ins Hintertreffen. Mit der Führung für SC Göfis ging es in die Kabine. 307 Zuschauer sahen, wie David Palombo in der 46. Minute das 2:0 für die Heimmannschaft markierte. SC Göfis brachte den Ball zum 3:0 über die Linie (51.). Am Schluss schlug Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis Röthis vor eigenem Publikum mit 3:0 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

SC Göfis machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz fünf.

SC Röfix Röthis holte auswärts bisher nur drei Zähler. Nach sechs gespielten Runden gehen bereits zehn Punkte auf das Konto von SC Röthis und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Röthis baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis wird am kommenden Samstag von SCR Altach Juniors empfangen.

Eliteliga Vorarlberg - Frühjahr: Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis – SC Röfix Röthis, 3:0 (2:0)

51 Philip Froewis 3:0

46 David Palombo 2:0

18 Philip Froewis 1:0

