Sechs Treffer zwischen Admira Dornbirn und Rankweil

Details Samstag, 27. Mai 2023 01:19

Im Spiel von Admira Dornbirn gegen Rankweil gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Admira gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass SC Admira Dornbirn der Favoritenrolle nicht gerecht wurde.

In der achten Minute ging RW Rankweil in Front. Thomas Baldauf war es, der vor 250 Zuschauern zur Stelle war. Mit einem schnellen Doppelpack (15./18.) zum 2:1 schockte Alexander Huber den Gast und drehte das Spiel. Für das 2:2 von Rankweil zeichnete Matthias Flatz verantwortlich (26.). Sieben Minuten später ging RW Rankweil durch den zweiten Treffer von Matthias Flatz in Führung. Zur Pause war Rankweil im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Elijah Imre witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:3 für Admira Dornbirn ein (46.). Beim Abpfiff durch den Schiedsrichter stand es zwischen dem Heimteam und RW Rankweil pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Sicherlich ist das Ergebnis für Admira nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von SC Admira Dornbirn stets gesorgt, mehr Tore als Admira Dornbirn (19) markierte nämlich niemand in der Eliteliga Vorarlberg - Frühjahr. Admira weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von vier Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. SC Admira Dornbirn ist seit drei Spielen unbezwungen.

Rankweil muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. RW Rankweil führt mit acht Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Rankweil schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 16 Gegentore verdauen musste. Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat RW Rankweil momentan auf dem Konto.

Eliteliga Vorarlberg - Frühjahr: SC Admira Dornbirn – RW Rankweil, 3:3 (2:3)

46 Elijah Imre 3:3

33 Matthias Flatz 2:3

26 Matthias Flatz 2:2

18 Alexander Huber 2:1

15 Alexander Huber 1:1

8 Thomas Baldauf 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei