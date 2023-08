Doppelpack von Kristijan Dulabic reicht FC Lauterach nicht zu einem Punkt in Göfis

Details Dienstag, 15. August 2023 02:47

SC Göfis erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen FC Lauterach.

Für den Führungstreffer von Lauterach zeichnete Kristijan Dulabic verantwortlich (7.). Jonas Schwarz trug sich in der 32. Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 34. Minute überwand Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis die Abwehr von Intemann FC Lauterach und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Dulabic auf Seiten von FC Lauterach das 2:2 (45.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. SC Göfis witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 ein (53.). Der Gastgeber erzielte in der 77. Minute das 4:2. Das Saisondebüt von Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis ist also gelungen. SC Göfis hat Lauterach bezwungen und einen verdienten Sieg vor eigenem Publikum gefeiert.

Am kommenden Freitag tritt Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis bei FC Brauerei Egg an, während Intemann FC Lauterach einen Tag später FC Rotenberg empfängt.

Eliteliga Vorarlberg: Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis – Intemann FC Lauterach, 5:2 (2:2)

94 Victor Hugo Ribeiro De Sousa 5:2

77 Andrej Petrovic 4:2

53 Nebojsa Ivancevic 3:2

45 Kristijan Dulabic 2:2

34 Nebojsa Ivancevic 2:1

32 Jonas Schwarz 1:1

7 Kristijan Dulabic 0:1

