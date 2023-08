Drei Treffer von Dominik Fessler für Egg gegen Göfis!

Details Samstag, 19. August 2023 02:05

Bei FC Brauerei Egg gab es für Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 1:3.

Für den Führungstreffer von FC Egg zeichnete Dominik Fessler verantwortlich (32.). Die Gastgeber führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Das 2:0 für den Tabellenprimus stellte Fessler sicher. In der 71. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Nebojsa Ivancevic verkürzte für SC Göfis später in der 85. Minute auf 1:2. Mit dem 3:1 sicherte Fessler FC Brauerei Egg nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (89.). Schließlich strich FC Egg die Optimalausbeute gegen Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis ein.

Nach 22 Spieltagen belegte FC Brauerei Egg in der vergangenen Saison Platz acht.

Die letzte Spielzeit endete für SC Göfis mit 20 Punkten auf Platz elf. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis derzeit auf dem dritten Rang.

FC Egg tritt am kommenden Samstag bei Intemann FC Lauterach an, SC Göfis empfängt am selben Tag blum FC Höchst 1921.

Eliteliga Vorarlberg: FC Brauerei Egg – Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis, 3:1 (1:0)

89 Dominik Fessler 3:1

85 Nebojsa Ivancevic 2:1

71 Dominik Fessler 2:0

32 Dominik Fessler 1:0

