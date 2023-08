Admira Dornbirn mit beeindruckender Vorstellung gegen den FC Lustenau

Details Sonntag, 20. August 2023 01:25

Admira Dornbirn fügte FC Lustenau 1907 am Samstag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 4:1.

Vor 320 Zuschauern war Alexander Huber mit der Führung zur Stelle (20.). Für das 1:1 von FC Lustenau 07 zeichnete Yure Oliveira Almeida verantwortlich (39.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Kilian Madlener brachte FC Lustenau per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 47. und 61. Minute vollstreckte. Jeremy Thurnher besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Admira (79.). Schließlich strich SC Admira Dornbirn die Optimalausbeute gegen FC Lustenau 1907 ein.

Admira Dornbirn übernimmt nach dem errungenen Dreier die Tabellenführung der Eliteliga Vorarlberg.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist FC Lustenau 07 auf Platz sieben abgerutscht.

Admira ist mit sechs Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet.

Nächster Prüfstein für das Heimteam ist ECO-PARK FC Hörbranz (Samstag, 17:00 Uhr). FC Lustenau misst sich am selben Tag mit FC Sohm Alberschwende (16:00 Uhr).

Eliteliga Vorarlberg: SC Admira Dornbirn – FC Lustenau 1907, 4:1 (1:1)

79 Jeremy Thurnher 4:1

61 Kilian Madlener 3:1

47 Kilian Madlener 2:1

39 Yure Oliveira Almeida 1:1

20 Alexander Huber 1:0

