Dominik Macic schießt FC Höchst zum Sieg beim SC Göfis

Am Samstag trafen Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis und FC Höchst aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 3:2 für sich.

Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung von Höchst bestehen. Stefan Lukic brachte blum FC Höchst 1921 in der 46. Spielminute in Führung. Kevin Prantl war es, der in der 56. Minute das Spielgerät im Tor von SC Göfis unterbrachte. Der Gastgeber traf etwas später zum 1:2 (67.). Nebojsa Ivancevic glich nur wenig später für Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis aus (72.). Dass FC Höchst in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Dominik Macic, der in der 74. Minute zur Stelle war. In den 90 Minuten war Höchst im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als SC Göfis und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

Bei Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). In dieser Saison sammelte Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von blum FC Höchst 1921.

Mit diesem Sieg zog FC Höchst an SC Göfis vorbei auf Platz drei. Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis fiel auf die elfte Tabellenposition.

Am kommenden Freitag tritt SC Göfis bei Austria Lustenau Amat. an, während Höchst einen Tag später Intemann FC Lauterach empfängt.

Eliteliga Vorarlberg: Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis – blum FC Höchst 1921, 2:3 (0:1)

74 Dominik Macic 2:3

72 Nebojsa Ivancevic 2:2

67 Philip Froewis 1:2

56 Kevin Prantl 0:2

46 Stefan Lukic 0:1

