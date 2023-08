Esref Demircan schnürt Doppelpack für Nenzing gegen Hard

Details Sonntag, 27. August 2023 03:05

Im Spiel von FC Hard gegen FC Nenzing gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Esref Demircan brachte Hard per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 56. und 75. Minute vollstreckte. Die Gastgeber trafen zum 1:2 (77.). Semih Yasar schoss die Kugel zum 3:1 für Nenzing über die Linie (90.). Kurz darauf traf Samir Luiz Sganzerla in der Nachspielzeit für FC Hard (92.). Schließlich strich FC Nenzing die Optimalausbeute gegen Hard ein.

Durch diese Niederlage fällt FC Hard in der Tabelle auf Platz sieben zurück. In dieser Saison sammelte FC Hard bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Nenzing verbesserte sich durch den Dreier auf Position neun. Nenzing hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man zwei Niederlagen kassiert.

Hard tritt am Samstag, den 02.09.2023, um 17:00 Uhr, bei SC Admira Dornbirn an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt FC Nenzing SV Typico Lochau.

Eliteliga Vorarlberg: FC Hard – FC Nenzing, 2:3 (0:0)

92 Samir Luiz Sganzerla 2:3

90 Semih Yasar 1:3

77 Benedikt Boehler 1:2

75 Esref Demircan 0:2

56 Esref Demircan 0:1

