Ausgleichstor von Mario Moosmann bleibt nur ein Ehrentreffer für Hard bei Admira Dornbirn

Details Sonntag, 03. September 2023 02:43

Für Hard gab es in der Partie gegen Admira Dornbirn, an deren Ende eine 1:5-Niederlage stand, nichts zu holen.

FC Hard geriet schon in der fünften Minute in Rückstand, als Kilian Madlener das schnelle 1:0 für Admira erzielte. Mario Moosmann beförderte das Leder zum 1:1 von Hard in die Maschen (16.). Sechs Minuten später ging SC Admira Dornbirn durch den zweiten Treffer von Madlener in Führung. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Martin Brunold in der 23. Minute. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Für das 4:1 von Admira Dornbirn sorgte Jeremy Thurnher, der in Minute 61 zur Stelle war. Madlener besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für den Gastgeber (73.). Letztlich feierte Admira gegen FC Hard nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.

SC Admira Dornbirn hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Admira Dornbirn weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Den Blick aufs Klassement wird man bei Hard – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist der Gast abgerutscht und steht aktuell nur auf dem 13. Rang.

Admira tritt am kommenden Samstag bei SV Typico Lochau an, Hard empfängt am selben Tag FC Sohm Alberschwende.

Eliteliga Vorarlberg: SC Admira Dornbirn – FC Hard, 5:1 (3:1)

73 Kilian Madlener 5:1

61 Jeremy Thurnher 4:1

23 Martin Brunold 3:1

22 Kilian Madlener 2:1

16 Mario Moosmann 1:1

5 Kilian Madlener 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.