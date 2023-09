FC Rotenberg gewinnt beim FC Egg klar!

Details Sonntag, 03. September 2023 02:44

FC Brauerei Egg steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen FC Rotenberg mit 0:4.

Patrick Maldoner markierte vor 750 Zuschauern die Führung für FC Rotenberg (7.). Julian Rupp trug sich in der 27. Spielminute in die Torschützenliste ein. Kevin Bentele baute den Vorsprung von FC Rotenberg in der 31. Minute aus. FC Egg ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von FC Rotenberg. Rupp stellte schließlich in der 80. Minute den 4:0-Sieg für FC Rotenberg sicher. Am Schluss siegte FC Rotenberg gegen FC Brauerei Egg.

Durch diese Niederlage fällt FC Egg in der Tabelle auf Platz drei zurück.

Zwar hat die Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt noch wenig Gewicht, doch wird man es bei FC Rotenberg wohlwollend zur Kenntnis nehmen, dass der Gast mit diesem Sieg die letzte Position im Klassement abgegeben hat und nun auf Platz elf steht. Für FC Rotenberg steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher zwei Niederlagen aufwies.

Am kommenden Sonntag trifft FC Brauerei Egg auf blum FC Höchst 1921, FC Rotenberg spielt tags zuvor gegen FC Lustenau 1907.

Eliteliga Vorarlberg: FC Brauerei Egg – FC Rotenberg, 0:4 (0:3)

80 Julian Rupp 0:4

31 Kevin Bentele 0:3

27 Julian Rupp 0:2

7 Patrick Maldoner 0:1

