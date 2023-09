Doppelpack von Julian Rupp reicht Rotenberg gegen den FC Lustenau nicht

Details Sonntag, 10. September 2023 01:59

Im Spiel von FC Rotenberg gegen FC Lustenau 1907 gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Vor 400 Zuschauern markierte FC Lustenau 07 das 1:0 (49.). Für das 2:0 von FC Lustenau zeichnete Benjamin Thurnher verantwortlich (70.). Julian Rupp schoss für FC Rotenberg in der 88. Minute das erste Tor. Valentin Beck erhöhte für FC Lustenau 1907 auf 3:1 (90.). Mit dem zweiten Treffer von Rupp rückte FC Rotenberg wieder ein wenig an FC Lustenau 07 heran (91.). Zum Schluss feierte FC Lustenau einen dreifachen Punktgewinn gegen FC Rotenberg.

Im laufenden Fußballjahr hat FC Rotenberg zu Hause noch nicht gewonnen. Die Heimmannschaft steht nach fünf Spieltagen an hinterster Position des Tableaus. Mit nun schon drei Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von FC Rotenberg alles andere als positiv.

FC Lustenau 1907 holte auswärts bisher nur drei Zähler. FC Lustenau 07 verbesserte sich durch den Dreier auf Position acht. In dieser Saison sammelte FC Lustenau bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Nächster Prüfstein für FC Rotenberg ist auf gegnerischer Anlage blum FC Höchst 1921 (Samstag, 17:00 Uhr). FC Lustenau 1907 misst sich am gleichen Tag mit RUPP FOOD Austria FC Hörbranz.

Eliteliga Vorarlberg: FC Rotenberg – FC Lustenau 1907, 2:3 (0:0)

91 Julian Rupp 2:3

90 Valentin Beck 1:3

88 Julian Rupp 1:2

70 Benjamin Thurnher 0:2

49 Simon Lukas Grabherr 0:1

