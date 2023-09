FC Höchst mit Sieg gegen Austria Lustenau Amateure zurück in der Spur

Details Sonntag, 24. September 2023 01:58

Das Auswärtsspiel brachte für Austria Lustenau Amat. keinen einzigen Punkt – blum FC Höchst 1921 gewann die Partie mit 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich FC Höchst die Nase vorn.

In der achten Minute bejubelte das Heimteam vor 350 Zuschauern einen Treffer – neuer Spielstand: 1:0. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Mehmet-Ali Akbulut das 1:1 für A. Lustenau Amat. (40.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Marco Marxer brachte Höchst nach 64 Minuten die 2:1-Führung. Kurz vor Schluss traf Elton Aliji für blum FC Höchst 1921 (92.). Schließlich sprang für FC Höchst gegen Lustenau A. ein Dreier heraus.

Im Klassement machte Höchst einen Satz und rangiert nun auf dem vierten Platz. In den letzten fünf Partien ließ blum FC Höchst 1921 zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Austria Lustenau Amat. holte auswärts bisher nur vier Zähler. Trotz der Niederlage fiel der Gast in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. A. Lustenau Amat. baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Als Nächstes steht für FC Höchst eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:00 Uhr) geht es gegen FC Nenzing. Lustenau A. empfängt – ebenfalls am Sonntag – FC Rotenberg.

Eliteliga Vorarlberg: blum FC Höchst 1921 – Austria Lustenau Amat, 3:1 (1:1)

92 Elton Aliji 3:1

64 Marco Marxer 2:1

40 Mehmet-Ali Akbulut 1:1

8 Martin Schwaerzler 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.