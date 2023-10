Nächste Pleite für Alberschwende gegen Lauterach

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 01:29

Mit 0:3 verlor FC Alberschwende am vergangenen Samstag deutlich gegen FC Lauterach. Lauterach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Alberschwende einen klaren Erfolg.

FC Sohm Alberschwende geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Dominique Chiste das schnelle 1:0 für Intemann FC Lauterach erzielte. Für das 2:0 von FC Lauterach zeichnete Pascal Dietrich verantwortlich (20.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Gäste mit einer Führung in die Kabine gingen. Mit dem 3:0 sicherte Dietrich Lauterach nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (76.). Ein starker Auftritt ermöglichte Intemann FC Lauterach am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Alberschwende.

Mit nur vier Zählern auf der Habenseite ziert Alberschwende das Tabellenende der Eliteliga Vorarlberg. Das Heimteam musste schon 15 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. FC Sohm Alberschwende musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Alberschwende insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut FC Lauterach hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat Lauterach derzeit auf dem Konto.

Alberschwende steckt nach sechs Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Intemann FC Lauterach mit aktuell 14 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am kommenden Samstag trifft FC Sohm Alberschwende auf FC Brauerei Egg, FC Lauterach spielt am selben Tag gegen FC O&S Bau Andelsbuch.

Eliteliga Vorarlberg: FC Sohm Alberschwende – Intemann FC Lauterach, 0:3 (0:2)

76 Pascal Dietrich 0:3

20 Pascal Dietrich 0:2

7 Dominique Chiste 0:1

