FC Egg holt sich Abfuhr bei Admira Dornbirn ab

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 01:31

Admira Dornbirn stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog FC Egg mit einem 4:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Admira Dornbirn heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Martin Brunold traf vor 350 Besuchern zum 1:0 (35.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Admira, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Nino Palinic beseitigte mit seinen Toren (62./72.) die letzten Zweifel am Sieg der Heimmannschaft. Den Vorsprung des Ligaprimus ließ Alexander Huber in der 80. Minute anwachsen. Letztlich feierte SC Admira Dornbirn gegen FC Brauerei Egg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Admira Dornbirn konnte sich gegen FC Egg auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Admira stets gesorgt, mehr Tore als SC Admira Dornbirn (20) markierte nämlich niemand in der Eliteliga Vorarlberg. Die Saisonbilanz von Admira Dornbirn sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei fünf Siegen und einem Unentschieden büßte Admira lediglich zwei Niederlagen ein.

FC Brauerei Egg holte auswärts bisher nur vier Zähler. In der Tabelle liegen die Gäste nach der Pleite weiter auf dem elften Rang. Die Hintermannschaft von FC Egg steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 18 Gegentore kassierte FC Brauerei Egg im Laufe der bisherigen Saison. Zwei Siege, drei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von FC Egg bei.

FC Brauerei Egg ist nach sechs sieglosen Begegnungen am Stück weiter auf der Erfolgssuche, während SC Admira Dornbirn mit insgesamt 16 Punkten in angenehmeren Gefilden heimisch ist.

Nächster Prüfstein für Admira Dornbirn ist blum FC Höchst 1921 auf gegnerischer Anlage (Samstag, 16:00). FC Egg misst sich zur selben Zeit mit FC Sohm Alberschwende.

Eliteliga Vorarlberg: SC Admira Dornbirn – FC Brauerei Egg, 4:0 (1:0)

80 Alexander Huber 4:0

72 Nino Palinic 3:0

62 Nino Palinic 2:0

35 Martin Brunold 1:0

