FC Egg stoppt mit Sieg in Andelsbuch Talfahrt

Details Dienstag, 17. Oktober 2023 00:48

Für FC Andelsbuch gab es in der Partie gegen FC Egg, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen.

Noch bevor der erste Durchgang abgelaufen war, traf Marcelo Theisen vor 650 Zuschauern ins Netz. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich FC O&S Bau Andelsbuch, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Aaron Lang traf zum 1:1 zugunsten von FC Brauerei Egg (53.). Dominik Fessler stellte die Weichen für den Gast auf Sieg, als er in Minute 58 mit dem 2:1 zur Stelle war. Mit dem 3:1 sicherte Lang FC Egg nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (73.). Als der Unparteiische Pascal Schedler die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte FC Brauerei Egg die drei Zähler unter Dach und Fach.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt FC Andelsbuch den zwölften Platz in der Tabelle ein. Insbesondere an vorderster Front kommt FC O&S Bau Andelsbuch nicht zur Entfaltung, sodass nur elf erzielte Treffer auf das Konto des Gastgebers gehen. Zwei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat FC Andelsbuch derzeit auf dem Konto. FC O&S Bau Andelsbuch ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen fünf Spielen keinen Sieg eingefahren hatte.

FC Egg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach dem errungenen Dreier hat FC Brauerei Egg Position neun der Eliteliga Vorarlberg inne. Drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat FC Egg momentan auf dem Konto. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte FC Brauerei Egg endlich wieder einmal drei Punkte.

Am kommenden Samstag tritt FC Andelsbuch bei blum FC Höchst 1921 an, während FC Egg einen Tag später FC Lustenau 1907 empfängt.

Eliteliga Vorarlberg: FC O&S Bau Andelsbuch – FC Brauerei Egg, 1:3 (1:0)

73 Aaron Lang 1:3

58 Dominik Fessler 1:2

53 Aaron Lang 1:1

45 Marcelo Theisen 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.