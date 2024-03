Klatsche für Andelsbuch bei Admira Dornbirn!

Details Samstag, 30. März 2024 23:27

FC O&S Bau Andelsbuch blieb gegen SC Admira Dornbirn chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Admira Dornbirn setzte sich standesgemäß gegen FC Andelsbuch durch.

Das Hinspiel war mit einem 2:1-Erfolg für Admira geendet.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Heimmannschaft bereits in Front. Kilian Madlener markierte in der fünften Minute die Führung. Mit der Führung für SC Admira Dornbirn ging es in die Kabine. Mit einem schnellen Doppelpack (46./49.) zum 3:0 schockte Madlener FC O&S Bau Andelsbuch. In der 52. Minute brachte Simon Walch das Netz für die Gäste zum Zappeln. Für das 4:1 von Admira Dornbirn sorgte August Rusch, der in Minute 72 zur Stelle war. SC Admira Dornbirn gelang in der 76. Spielminute der sechsten Tagestreffer. Letztlich feierte Admira Dornbirn gegen FC Andelsbuch nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Admira aus und brachte eine Verbesserung auf Platz drei ein. Erfolgsgarant von SC Admira Dornbirn ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 35 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Mit dem Sieg baute Admira die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Admira Dornbirn acht Siege, zwei Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

In der Tabelle liegt FC O&S Bau Andelsbuch nach der Pleite weiter auf dem elften Rang. FC Andelsbuch schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 28 Gegentore verdauen musste. Drei Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat FC O&S Bau Andelsbuch derzeit auf dem Konto. Für FC Andelsbuch sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Nächster Prüfstein für SC Admira Dornbirn ist FC Lustenau 1907 (Samstag, 16:00 Uhr). FC O&S Bau Andelsbuch misst sich am selben Tag mit FC Sohm Alberschwende (17:00 Uhr).

Eliteliga Vorarlberg: SC Admira Dornbirn – FC O&S Bau Andelsbuch, 5:1 (2:0)

76 Samuel Joerg 5:1

72 August Rusch 4:1

52 Simon Walch 3:1

49 Kilian Madlener 3:0

46 Kilian Madlener 2:0

5 Kilian Madlener 1:0

