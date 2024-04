Klarer Erfolg des FC Hard in Höchst!

Details Montag, 01. April 2024 21:44

In der 14. Runde der Eliteliga ist der FC Hard mit einem unerwartet klaren 4:0 beim blum FC Höchst näher an die Tabellenspitze herangerückt. Leader Lauterach hat das erste Spiel der Rückrunde zu Hause sensationell 0:1 gegen Göfis verloren. Auch die Nummer zwei, Rotenberg kam in Alberschwende über ein 1:1 nicht hinaus. Großer Gewinner der Runde Admira Dornbirn – Platz drei nach einem 5:1 gegen Andelsbuch.

Luka Ancevski brachte sein Team in der 19. Minute nach vorn. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Julian Santin die Führung von Hard aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mario Moosmann gelang ein Doppelpack (46./68.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Letztlich fuhr FC Hard einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Christian Tschofen, sportlicher Leiter FC Hard: „Hochverdienter Auswärtserfolg des FC Hard. Wir haben eigentlich das ganze Spiel dominiert. Vor allem die Art und Weise war beeindruckend! Alle Tore waren Marke Extraklasse und der Sieg hätte auch höher ausfallen können! Wir sind sehr stolz auf das Ganze und sind sehr positiv gestimmt, was die Zukunft betrifft. Sehr erfreulich ist, dass Herbert Sutter auch in der kommenden Saison unser Trainer ist, er macht einen wirklich tollen Job und lebt die Philosophie des Vereins!“

Mit 29 geschossenen Toren gehören die Gäste offensiv zur Crème de la Crème der Eliteliga Vorarlberg. Durch den klaren Erfolg über FC Höchst ist Hard weiter im Aufwind.

Mit diesem Sieg zog FC Hard an Höchst vorbei auf Platz sechs. Das Heimteam fiel auf die neunte Tabellenposition. Blum FC Höchst 1921 verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Sieben Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat Hard derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für FC Höchst ist SV Typico Lochau (Samstag, 16:00 Uhr). FC Hard misst sich am selben Tag mit Austria Lustenau Amat. (17:00 Uhr).

Eliteliga Vorarlberg: blum FC Höchst 1921 – FC Hard, 0:4 (0:2)

68 Mario Moosmann 0:4

46 Mario Moosmann 0:3

43 Julian Santin 0:2

19 Luka Ancevski 0:1

