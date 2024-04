Admira Dornbirn eine Nummer zu groß für FC Lustenau 07

Details Samstag, 06. April 2024 21:14

FC Lustenau 07 und Admira Dornbirn lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Ausgangslage sprach für Admira, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Im Hinspiel hatte der Gast nichts anbrennen lassen und war als 4:1-Sieger vom Platz gegangen.

Das 1:0 in der 14. Minute brachte FC Lustenau vermeintlich auf die Siegerstraße. Wer glaubte, SC Admira Dornbirn sei geschockt, irrte. Er machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (16.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Jeremy Thurnher für Admira Dornbirn zur Führung (42.). Zur Pause war Admira im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Benjamin Thurnher beförderte das Leder zum 2:2 von FC Lustenau 1907 in die Maschen (66.). Mathias Wehinger stellte für SC Admira Dornbirn im Schlussakt den Führungstreffer sicher (85.). Letzten Endes holte Admira Dornbirn gegen FC Lustenau 07 drei Zähler.

FC Lustenau führt mit 19 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto.

Admira ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die zweite Position vorgerückt. Die Offensive von SC Admira Dornbirn in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch FC Lustenau 1907 war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 38-mal schlugen die Angreifer von Admira Dornbirn in dieser Spielzeit zu. Die Saisonbilanz von Admira sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und zwei Unentschieden büßte SC Admira Dornbirn lediglich vier Niederlagen ein.

Mit insgesamt 29 Zählern befindet sich Admira Dornbirn voll in der Spur. Die Formkurve von FC Lustenau 07 dagegen zeigt nach unten.

Nächster Prüfstein für FC Lustenau ist FC Sohm Alberschwende (Samstag, 17:00 Uhr). Admira misst sich am selben Tag mit RUPP FOOD Austria FC Hörbranz (16:00 Uhr).

Eliteliga Vorarlberg: FC Lustenau 1907 – SC Admira Dornbirn, 2:3 (1:2)

85 Mathias Wehinger 2:3

66 Benjamin Thurnher 2:2

42 Jeremy Thurnher 1:2

16 Samuel Joerg 1:1

14 Simon Lukas Grabherr 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.