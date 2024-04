Abwärtstrend beim FC Höchst mit Niederlage in Lochau

Details Samstag, 06. April 2024 21:15

Die Differenz von einem Treffer brachte SV Typico Lochau gegen blum FC Höchst 1921 den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Einen packenden Auftritt legte SV Lochau dabei jedoch nicht hin.

Die Heimmannschaft hatte das Hinspiel gegen FC Höchst mit 2:0 gewonnen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Höchst bereits in Front. Elia Andrea Kohlreiter markierte in der dritten Minute die Führung. Mete Dastan traf zum 1:1 zugunsten von Lochau (28.). Robin Lhotzky stellte die Weichen für SV Typico Lochau auf Sieg, als er in Minute 36 mit dem 2:1 zur Stelle war. Obwohl SV Lochau nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es blum FC Höchst 1921 zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Lochau liegt im Klassement nun auf Rang vier. Die bisherige Spielzeit von SV Typico Lochau ist weiter von Erfolg gekrönt. SV Lochau verbuchte insgesamt acht Siege und zwei Remis und musste erst fünf Niederlagen hinnehmen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Lochau, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz von FC Höchst derzeit nicht. Fünf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Höchst überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Während SV Typico Lochau am kommenden Samstag Austria Lustenau Amat. empfängt, bekommt es blum FC Höchst 1921 am selben Tag mit Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis zu tun.

Eliteliga Vorarlberg: SV Typico Lochau – blum FC Höchst 1921, 2:1 (2:1)

36 Robin Lhotzky 2:1

28 Mete Dastan 1:1

3 Elia Andrea Kohlreiter 0:1

