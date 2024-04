Marcel Ladinek trifft in Nachspielzeit – Remis für SV Lochau gegen Austria Lustenau Amateure

Details Samstag, 13. April 2024 22:49

Auf dem Papier hatte SV Lochau im Vorfeld der Partie gegen Austria Lustenau Amat. wie der klare Sieger ausgesehen.

Auf dem Platz musste SV Typico Lochau sich jedoch überraschend mit einem 2:2-Unterschieden zufriedengeben. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Lochau. Und nach den 90 Minuten? Freuen sich eher die anderen. Das Hinspiel beider Teams war 1:0 für A. Lustenau Amat. geendet.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für SV Typico Lochau und Lustenau A. ohne Torerfolg in die Kabinen. Leo Schachner brachte Austria Lustenau Amat. in der 54. Minute nach vorn. Jetzt erst recht, dachte sich Fabio Feldkircher, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (58.). In der Nachspielzeit schockte Magno Hartmann SV Lochau, als er das Führungstor für A. Lustenau Amat. erzielte (91.). Marcel Ladinek sicherte Lochau das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Ladinek den 2:2-Endstand her (93.). Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. SV Typico Lochau liegt nun auf Platz drei. Der Gastgeber verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen.

Ein Punkt reichte Lustenau A, um die direkten Abstiegsplätze zu verlassen. Mit nun 13 Punkten steht der Gast auf Platz 13. In der Defensive drückt der Schuh bei Austria Lustenau Amat, was in den 31 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Drei Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat A. Lustenau Amat. momentan auf dem Konto. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Lustenau A. kann einfach nicht gewinnen.

Am kommenden Samstag trifft SV Lochau auf FC Nenzing (16:00 Uhr), Austria Lustenau Amat. reist zu Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis (15:00 Uhr).

Eliteliga Vorarlberg: SV Typico Lochau – Austria Lustenau Amat, 2:2 (0:0)

93 Marcel Ladinek 2:2

91 Magno Hartmann 1:2

58 Fabio Feldkircher 1:1

54 Leo Schachner 0:1

