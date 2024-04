Befreiungsschlag von Lauterach gegen Höchst

Details Freitag, 19. April 2024 22:55

Blum FC Höchst 1921 steckte gegen Intemann FC Lauterach eine deutliche 0:3-Niederlage ein.

Auf dem Papier ging FC Lauterach als Favorit ins Spiel gegen FC Höchst – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel war mit 2:1 zugunsten von Lauterach geendet.

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 350 Zuschauern bereits flott zur Sache. Andre Wiedl stellte die Führung der Heimmannschaft her (8.). Pascal Forster trug sich in der 17. Spielminute in die Torschützenliste ein. Die Hintermannschaft von Höchst ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Der dritte Streich von Intemann FC Lauterach war Markus Siller vorbehalten (68.). Letztlich fuhr FC Lauterach einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Durch die drei Punkte verbesserte sich Lauterach im Tableau auf die dritte Position. Die Saison von Intemann FC Lauterach verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat FC Lauterach nun schon neun Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst fünf Niederlagen setzte. Lauterach beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz von blum FC Höchst 1921 derzeit nicht. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gästen, was in den 32 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Fünf Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat FC Höchst momentan auf dem Konto. Die schmerzliche Phase von Höchst dauert an. Bereits zum vierten Mal in Folge verließ man am Freitag das Feld als Verlierer.

Intemann FC Lauterach tritt am Freitag, den 26.04.2024, um 18:30 Uhr, bei Austria Lustenau Amat. an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt blum FC Höchst 1921 FC Brauerei Egg.

Eliteliga Vorarlberg: Intemann FC Lauterach – blum FC Höchst 1921, 3:0 (2:0)

68 Markus Siller 3:0

17 Pascal Forster 2:0

8 Andre Wiedl 1:0

Details

