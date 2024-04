Admira Dornbirn verliert Spitzenspiel in Hard!

Details Dienstag, 23. April 2024 01:12

Mit der 1:3-Niederlage gegen Hard verlor Admira Dornbirn auch den Platz an der Sonne. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen.

Am Ende kein unverdienter Sieg des FC Hard!

Christian Tschofen, sportlicher Leiter FC Hard: „Beide Mannschaften haben sehr ambitioniert begonnen und es gab schon in der ersten Halbzeit tolle Offensivaktionen auf beiden Seiten.

Das Spiel war sehr ausgeglichen und Admira Dornbirn setzte auch immer wieder Nadelstiche. Wir konnten dann zu einem günstigen Zeitpunkt (leichte Überlegenheit Dornbirn) das 1:0 durch Julian Santin per Kopf erzielen.

Dann hatten wir etwas Glück, da unser Tormann Lukas Bundschuh einen Handelfmeter halten konnte, das Glück war dabei auf unserer Seite. Es war weiter ein spannendes und offenes Spiel und wieder konnten wir durch einen schönen Treffer von Benedikt Böhler in der 39. Minute noch in der ersten Halbzeit das 2:0 erzielen. 2:0 Halbzeitstand.

Die Teams kamen unverändert und voller Tatendrang aus den Kabinen. Auch in Halbzeit zwei war das Spiel sehr ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten und es wurde mit dem Anschluss Treffer in der 82 min von Admira Dornbirn noch mal richtig spannend. Admira Dornbirn setzte alles auf eine Karte und zum Glück konnten wir nach dem Anschluss Treffer von Mario Moosmann in Minute 85, drei Minuten später den zwei Tore Abstand wieder herstellen.

Das eher ausgeglichene Spiel konnte mit 3:1 gewonnen werden, können das Ganze aber gut einschätzen. Ich denke, die Zuschauer haben ein tolles und spannendes Spiel gesehen. Durch den Sieg konnten wir unsere tolle Frühjahrsbilanz unterstreichen, sind stolz auf das Trainer Team und die Mannschaft und wollen weiter vorne dabei bleiben!“

FC Hard machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem vierten Platz. Die Saison von Hard verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat FC Hard nun schon neun Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst sechs Niederlagen setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Hard seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Nach 17 absolvierten Begegnungen nimmt Admira Dornbirn den zweiten Platz in der Tabelle ein. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Admira bisher zehn Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Nach SC Admira Dornbirn stellt FC Hard mit 39 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Nächster Prüfstein für Hard ist FC Sohm Alberschwende (Samstag, 17:00 Uhr). Admira Dornbirn misst sich am selben Tag mit SV Typico Lochau (16:00 Uhr).

Eliteliga Vorarlberg: FC Hard – SC Admira Dornbirn, 3:1 (2:0)

85 Mario Moosmann 3:1

82 Martin Brunold 2:1

39 Benedikt Böhler 2:0

7 Julian Santin 1:0

