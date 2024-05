SC Göfis triumphiert gegen Admira Dornbirn

Details Mittwoch, 01. Mai 2024 11:58

In der Eliteliga Vorarlberg standen sich am Feiertag der Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis und der SC Admira Dornbirn gegenüber. Von Anfang an entwickelte sich eine Partie, die die Zuschauer mitreißen sollte. Der Endstand von 3:1 zugunsten der Heimischen spiegelt ein Spiel wider, das von Taktik, Leidenschaft und entscheidenden Momenten geprägt war. Bereits in der ersten Hälfte zeichnete sich ab, dass beide Mannschaften gewillt waren, den Sieg zu erringen, wobei das Spiel mit einem 1:1 in die Halbzeit ging.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Die Eröffnungsphase des Spiels gehörte eindeutig dem SC Göfis, der bereits in der 16. Minute durch einen verwandelten Strafstoß von Nebojsa Ivancevic in Führung ging. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für den weiteren Verlauf des Spiels und zeigte die Entschlossenheit der Heimmannschaft, das Spiel zu dominieren. Doch Admira Dornbirn ließ sich nicht beirren und fand in der 24. Minute durch einen gekonnten Schuss von Samuel Jörg den Weg ins Netz, um das Spiel auszugleichen. Die erste Halbzeit endete mit einem Gleichstand, der die Spannung für die zweite Hälfte hochhielt. Besonders bemerkenswert war ein Stangentreffer der Hausherren kurz vor der Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit bringt Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann mit einem Admira Dornbirn, das nach einer Gelb-Roten Karte (Jeremy Thurnher) in der 45. Minute in Unterzahl weiterspielen musste. Diese Schwächung der Gäste nutzte Göfis geschickt aus. Victor Profit brachte die Heimmannschaft in der 69. Minute erneut in Führung, indem er nach einem präzisen Spielzug den Ball im Netz unterbrachte. Nur wenige Minuten später, in der 78. Minute, baute Burak Yildiz die Führung der Heimischen weiter aus und erzielte das entscheidende 3:1.

Das Spiel endete mit einem verdienten 3:1-Sieg für den Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis, der in diesem hart umkämpften Match seine Überlegenheit und Spielfreude unter Beweis stellte. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung, sowohl in der Offensive mit präzisen Abschlüssen als auch in der Defensive.



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Christoph Fröwis erstellt.

