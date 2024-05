FC Rotenberg beeindruckt gegen Höchst!

Details Mittwoch, 01. Mai 2024 23:22

Ein Fußballfest erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen des FC Rotenberg mit dem blum FC Höchst 1921, bei dem die Heimmannschaft eine grandiose Leistung zeigte und mit einem 7:0 Sieg vom Platz ging. Die Partie zeigte von Anfang an, dass der FC Rotenberg entschlossen war, das Spiel zu dominieren, was sich im Endergebnis klar widerspiegelte.

Ein furioser Start für den FC Rotenberg

Bereits in der ersten Minute machte der FC Rotenberg deutlich, dass sie das Spielgeschehen bestimmen wollten. Kevin Bentele eröffnete den Torreigen mit einem schnellen Treffer zum 1:0, was den Ton für den Rest des Spiels setzte. Die Gastgeber bauten ihren Vorsprung in der 28. Minute weiter aus, als Marcel Steurer das 2:0 erzielte, was seine starke Leistung im Spiel unterstrich. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Kevin Bentele die Führung weiter, indem er in der 41. Minute das 3:0 markierte, gefolgt von Linus Kaufmann, der in der 45. Minute das 4:0 erzielte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging der FC Rotenberg in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit: Rotenberg lässt nicht nach

Nach der Pause zeigte der FC Rotenberg keine Anzeichen von Nachlassen. Der Schwung wurde beibehalten und in der 63. Minute erzielte Julian Rupp das 5:0, was die Überlegenheit der Heimmannschaft weiter festigte. In einer bemerkenswerten Phase des Spiels, nur zehn Minuten vor Schluss, zeigte der FC Rotenberg seine Effizienz vor dem Tor mit zwei schnellen Treffern durch Marcel Steurer in der 73. Minute und Bojan Rakic in der 74. Minute, die das Endergebnis auf 7:0 schraubten.

Der FC Rotenberg demonstrierte eine überwältigende Präsenz auf dem Feld und ließ dem FC Höchst während der gesamten 90 Minuten kaum Raum zur Entfaltung. Mit präzisen Pässen, strategischem Spielverständnis und einer beeindruckenden Zielstrebigkeit vor dem Tor sicherte sich der FC Rotenberg einen wohlverdienten Sieg. Das Spiel endete schließlich ohne Nachspielzeit mit einem triumphalen 7:0 für den FC Rotenberg, ein Ergebnis, das die Zuschauer und Fans begeisterte. Die Heimmannschaft zeigte eine Leistung, die in Erinnerung bleiben wird, und setzte ein starkes Zeichen in der laufenden Saison.

Eliteliga Vorarlberg: FC Rotenberg : Höchst - 7:0 (4:0)

74 Bojan Rakic 7:0

73 Marcel Steurer 6:0

63 Julian Rupp 5:0

45 Linus Kaufmann 4:0

41 Kevin Bentele 3:0

28 Marcel Steurer 2:0

1 Kevin Bentele 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.