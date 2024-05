Blitzstart von Lauterach bei Admira Dornbirn

Details Montag, 06. Mai 2024 12:26

In einem fesselnden Match am Samstagnachmittag setzte sich der Intemann FC Lauterach überzeugend mit 4:1 gegen den SC Admira Dornbirn durch. Der Gastgeber Admira Dornbirn, der auf heimischem Terrain antrat, konnte dem Druck des FC Lauterach nicht standhalten, welcher von Beginn an die Führung übernahm und diese bis zum Schlusspfiff souverän verteidigte.

Frühe Führung und dominante erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem schnellen Tempo, wobei FC Lauterach bereits in den ersten Minuten eine starke Präsenz zeigte. Ein nahezu verwandelter Freistoß in der 4. Minute signalisierte die Ambitionen der Gäste. Diese Ambitionen wurden nur zwei Minuten später bestätigt, als Dominique Chiste nach einem kapitalen Fehler der Admira-Verteidigung das erste Tor erzielte. Das frühe 1:0 für Lauterach setzte den Ton für den Rest des Spiels.

Stefan Puletić baute die Führung in der 10. Minute mit einem gekonnten Kopfball weiter aus, was die Schwächen in der Admira-Defensive weiter offenlegte. Markus Siller erhöhte in der 26. Minute auf 3:0 für Lauterach, was den Gästen eine komfortable Führung zur Halbzeitpause sicherte. Die Heimmannschaft Admira Dornbirn schien überwältigt von der Aggressivität und dem effizienten Spiel des FC Lauterach und fand keine Antwort auf die kontinuierlichen Angriffe.

Admira Dornbirn findet kurz Hoffnung, Lauterach setzt Schlusspunkt

Nach der Pause kam Admira Dornbirn mit neuem Elan zurück und suchte nach Wegen, um ins Spiel zurückzufinden. Ihre Bemühungen wurden in der 80. Minute belohnt, als Kilian Madlener den Anschlusstreffer zum 1:3 erzielte, was kurzzeitig Hoffnung bei den Heimfans weckte. Trotz des Tors blieb Lauterach die dominierende Mannschaft und kontrollierte weitgehend das Spielgeschehen.

Alle Hoffnungen auf eine Wende wurden jedoch in der 90. Minute zunichtegemacht, als Kristijan Dulabic, der erst in der 55. Minute eingewechselt wurde, den Endstand von 1:4 für Lauterach sicherte. Sein Tor besiegelte den triumphalen Auswärtssieg und unterstrich die Überlegenheit seines Teams an diesem Tag.

Als das Spiel nach 93 Minuten endete, hatte der FC Lauterach nicht nur drei Punkte gesichert, sondern auch ein klares Statement in dieser Begegnung gesetzt. Die Mannschaft zeigte von Anfang an eine beeindruckende Leistung und ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Admira Dornbirn hingegen muss sich von dieser Niederlage erholen und nach Wegen suchen, um in zukünftigen Spielen stärker zurückzukommen.

Eliteliga Vorarlberg: Admira : Lauterach - 1:4 (0:3)

92 Kristijan Dulabic 1:4

80 Kilian Madlener 1:3

26 Markus Siller 0:3

10 Stefan Puleti? 0:2

6 Dominique Chiste 0:1

Details

