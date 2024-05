Drei Treffer von Esref Demircan für Nenzing gegen Egg

Details Montag, 06. Mai 2024 12:28

Am Sonntag stand das packende Duell zwischen dem FC Nenzing und dem FC Brauerei Egg auf dem Programm. In einer intensiven Begegnung setzte sich der FC Nenzing deutlich mit 4:1 durch und zeigte eine beeindruckende Leistung auf heimischem Boden. Bereits in der ersten Halbzeit legte Nenzing den Grundstein für den Sieg und ließ auch nach der Pause nicht locker, um die wichtigen drei Punkte einzufahren.

Frühe Führung und Dominanz in Halbzeit Eins

Die Gastgeber starteten fulminant in das Spiel und machten schnell deutlich, dass sie die drei Punkte zu Hause behalten wollten. Bereits in der 3. Minute brach Esref Demircan den Bann und schoss den FC Nenzing mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer gab den Ton für die restliche erste Halbzeit an, in der Nenzing die Kontrolle über das Spiel behielt. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 37. Minute, baute Tarik Öztürk die Führung mit dem 2:0 weiter aus. Diese beiden Tore spiegelten die Überlegenheit von Nenzing in der ersten Halbzeit wider und setzten die Gäste aus Egg unter Druck.

Nenzing setzt nach, Egg findet spät den Ehrentreffer

Nach der Pause knüpfte der FC Nenzing nahtlos an die Leistung der ersten Halbzeit an. Esref Demircan, der bereits für das erste Tor verantwortlich war, zeigte sich erneut treffsicher und erhöhte in der 56. Minute auf 3:0. Sein Doppelpack unterstrich die offensive Stärke von Nenzing in diesem Spiel. Nur elf Minuten später, in der 67. Minute, sorgte Demircan mit seinem dritten Tor des Tages für das beeindruckende 4:0 und machte damit einen Hattrick perfekt.

Der FC Brauerei Egg, der während des gesamten Spiels Mühe hatte, sich gegen die starken Gastgeber durchzusetzen, fand erst in der 70. Minute durch Melchior Sutterlüty zum Ehrentreffer. Sutterlüty's Tor zum 4:1 war jedoch lediglich eine Ergebniskosmetik, da Nenzing das Spielgeschehen weitestgehend dominierte. Trotz der späten Bemühungen von Egg, den Rückstand zu verringern, blieb es beim Endstand von 4:1 für den FC Nenzing.

Das Spiel endete somit mit einem verdienten Sieg für den FC Nenzing, der durch eine starke Mannschaftsleistung und effiziente Chancenverwertung überzeugte. Für den FC Brauerei Egg war es hingegen ein Tag zum Vergessen, an dem wenig zusammenlief und die Heimstärke des FC Nenzing deutlich zu spüren war.

Eliteliga Vorarlberg: Nenzing : FC Egg - 4:1 (2:0)

70 Melchior Sutterlüty 4:1

67 Esref Demircan 4:0

56 Esref Demircan 3:0

37 Tarik Öztürk 2:0

3 Esref Demircan 1:0

