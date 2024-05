Überraschung in Rotenberg! Tabellenführer strauchelt gegen die SC Austria Lustenau Amateure

Details Samstag, 11. Mai 2024 17:22

Im Rahmen der 21. Runde der Eliteliga Vorarlberg trafen am Samstagnachmittag der FC Rotenberg und die Amateure von Austria Lustenau aufeinander. Im Duell zwischen dem Spitzenreiter und dem Zwölften der Tabelle waren die Rollen eigentlich klar verteilt. Doch in einem Spiel, das die Überlegenheit der Gäste von Anfang bis Ende zeigte, setzten sich die Amateure deutlich mit 4:0 durch. Der Ligaprimus fand während der gesamten 90 Minuten keine Antwort auf die geschickt ausgeführten Angriffe der Lustenauer.

Freistoß bringt Gäste in Führung

Der Anstoß zum Spiel erfolgte pünktlich, und die Gäste verschwendeten keine Zeit, um ihre Absichten klarzumachen. In der 36. Minute brachen die Amateure des Bundesligisten durch ein gut ausgeführtes Tor die Stille im Stadion und gingen mit 1:0 in Führung - Can Banoglu versenkte einen Freistoß. Dieser Treffer gab den Ton für den Rest des Spiels an und setzte den Tabellenführer unter Druck.

Trotz mehrerer Versuche gelang es Rotenberg nicht, den Spielfluss zu ihren Gunsten zu verändern. Die Lustenauer spielten mit einer beeindruckenden Koordination und Teamarbeit, die es den Hausherren schwer machte, ins Spiel zu finden.

Unaufhaltsame Lustenau Amateure bauen Vorsprung aus

Nach der Halbzeitpause hoffte der FC Rotenberg auf eine Wende, doch die Gäste hatten andere Pläne. In der 57. Minute verdoppelten die Amateure ihren Vorsprung durch ein weiteres Tor - dieses Mal durfte sich Magno Hartmann als Torschütze feiern lassen. Nur drei Minuten später traf auch William Twumasi ins Schwarze, der den Spielstand auf 0:3 erhöhte und praktisch alle Hoffnungen der Rotenberger auf ein Comeback zunichtemachte.

Als ob dies nicht genug wäre, demonstrierte die Austria ihre Überlegenheit mit einem vierten Tor in der 81. Minute - Bernhard Wund besiegelte en 0:4-Endstand. Damit war der FC Rotenberg, trotz heimischer Kulisse und Unterstützung, endgültig geschlagen. Das Spiel endete schließlich ohne zusätzliche Nachspielzeit, und die Amateure von Austria Lustenau konnten einen klaren und verdienten Sieg feiern.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Manager erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.