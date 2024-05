Acht Treffer zwischen dem FC Hard und FC Hörbranz

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:25

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen von FC Hard und RUPP FOOD Austria FC Hörbranz in der 21. Runde der Eliteliga Vorarlberg. In einem Spiel, das von Anfang bis Ende spannend blieb, teilten sich beide Teams am Ende die Punkte mit einem spektakulären 4:4 Unentschieden.

Erste Halbzeit: Ausgeglichenes Spiel mit frühen Toren

Die Partie begann dynamisch mit einem frühen Tor für die Gäste von FC Hörbranz. Julian Lipburger brachte sein Team in der 32. Minute in Führung, was die Spannung früh im Spiel steigerte. Doch FC Hard ließ sich nicht unterkriegen und antwortete prompt. Luka Ancevski erzielte in der 35. Minute den Ausgleich zum 1:1. Beide Teams zeigten eine aggressive Spielweise, doch bis zur Pause fielen keine weiteren Tore mehr.

Zweite Halbzeit: Torregen und dramatische Wendungen

Die zweite Halbzeit startete ebenso energiegeladen wie die erste geendet hatte. Luka Ancevski, der Spieler von FC Hard, zeigte eine herausragende Leistung, indem er in der 48. Minute erneut traf und sein Team mit 2:1 in Führung brachte. Doch der Vorsprung hielt nicht lange. Erhan Erten von FC Hörbranz schlug zurück und erzielte in der 56. Minute den Ausgleich. Nur sieben Minuten später legte Erten nach und brachte sein Team mit 3:2 in Führung.

Die Antwort von FC Hard ließ nicht lange auf sich warten. Luka Ancevski, der an diesem Tag einfach nicht zu stoppen war, erzielte in der 66. Minute seinen dritten Treffer und stellte erneut den Ausgleich her. Das Spiel wogte hin und her, und Julian Lipburger schien in der 78. Minute das letzte Wort für FC Hörbranz zu haben, als er zum 4:3 traf. Doch die dramatische Schlussphase hatte noch einen weiteren Höhepunkt parat. Marco Fuchsbichler, der erst in der 64. Minute eingewechselt wurde, wurde zum Retter für FC Hard, indem er in der letzten Minute der regulären Spielzeit den 4:4 Endstand erzielte.

Das Spiel endete schließlich mit einem fairen Unentschieden, das die Zuschauer bis zum letzten Pfiff auf den Sitzen hielt. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung und bewiesen, dass sie in der Eliteliga Vorarlberg definitiv zu den Teams gehören, die bis zum letzten Moment um jeden Punkt kämpfen.

Dieses Match war ein Paradebeispiel für den spannenden und unvorhersehbaren Charakter des Fußballs, bei dem bis zum Schluss alles möglich ist. Der Kampfgeist und die Entschlossenheit beider Mannschaften, gepaart mit einer Flut von Toren, machten dieses Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Beteiligten.

Eliteliga Vorarlberg: Hard : Hörbranz - 4:4 (1:1)

92 Marco Fuchsbichler 4:4

78 Julian Lipburger 3:4

66 Luka Ancevski 3:3

63 Erhan Erten 2:3

56 Erhan Erten 2:2

48 Luka Ancevski 2:1

35 Luka Ancevski 1:1

32 Julian Lipburger 0:1

