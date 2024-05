Effektive Admira Dornbirn sichert sich einen klaren Sieg gegen FC Höchst

Details Freitag, 17. Mai 2024 23:34

In einem aufregenden Match der Eliteliga Vorarlberg konnte sich der SC Admira Dornbirn mit einem soliden 2:0 gegen den blum FC Höchst durchsetzen. In einem Spiel, das erst in der zweiten Halbzeit seine Tore sah, zeigten die Hausherren eine effiziente Leistung und setzten sich in der 22. Runde klar durch.

Startschuss und erste Halbzeit ohne Tore

Bereits in den ersten Minuten des Spiels zeigte sich Admira Dornbirn ambitioniert. Schon in der 6. Minute verpasste Martin Brunold nur knapp das Ziel, als er das linke Kreuzeck nur um Haaresbreite verfehlte. Trotz weiterer Bemühungen von Kilian Madlener, der in der 20. Minute den Außenpfosten traf, blieb das erste Tor aus. Auch eine vermeintliche Führung durch eine direkt verwandelte Ecke wurde in der 27. Minute aufgrund eines Foulspiels nicht anerkannt. FC Höchst zeigte ebenfalls Präsenz, wobei Elia Andrea Kohlreiter in der 17. Minute die beste Chance für die Gäste hatte, jedoch am starken Jeffrey Abwerzger scheiterte.

Entscheidende zweite Halbzeit bringt die Entscheidung

Die zweite Halbzeit startete furios für die Admira, als Noah Fehn in der 49. Minute die längst fällige Führung erzielte. Nach einer brillanten Vorlage von Martin Brunold konnte Fehn in echter Torjägermanier den Ball im Netz unterbringen. Dieser Treffer gab den Hausherren sichtlich Aufwind, und die Dominanz auf dem Platz wurde immer deutlicher. Die zahlreichen Wechsel auf beiden Seiten brachten frischen Wind, änderten jedoch nichts an der Überlegenheit der Admira. In der 70. Minute konnte schließlich Kilian Madlener, nachdem er zuvor mehrmals gescheitert war, seine Kaltschnäuzigkeit unter Beweis stellen und den Ball nach einem Alleingang souverän im Tor unterbringen. Mit diesem Treffer, seinem 13. Saisontor, stellte Madlener das Endergebnis her und krönte seine Leistung.

Obwohl FC Höchst bemüht war, das Blatt zu wenden, fand das Team keine Antwort auf die gut organisierte Verteidigung der Admira. Die Hausherren verwalteten das Ergebnis bis zum Abpfiff geschickt und ließen kaum nennenswerte Chancen zu. Mit dem Schlusspfiff in der 94. Minute bestätigte der Schiedsrichter den 2:0-Sieg für Admira Dornbirn, die damit wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sicherten.

Das Spiel zeigte einmal mehr, dass effiziente Chancenverwertung und eine solide Defensive entscheidend für den Erfolg in der Eliteliga Vorarlberg sind. Admira Dornbirn geht aus diesem Spiel gestärkt hervor und wird versuchen, die gewonnene Dynamik in die kommenden Runden mitzunehmen.

Eliteliga Vorarlberg: Admira : Höchst - 2:0 (0:0)

70 Kilian Madlener 2:0

49 Noah Fehn 1:0

